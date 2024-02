Neu bei Amazon Prime: Johnny Depp in einer extrem unheimlichen Rolle nach wahrer Geschichte, die euch bis in eure Albträume verfolgt

Bei Amazon Prime ist ab sofort ein Film verfügbar, in dem Johnny Depp zum Gangsterboss wird. Der Gangsterfilm basiert auf wahren Begebenheiten und ist ein Muss für Biopic-Fans.

In Black Mass übernimmt Johnny Depp eine seiner unheimlichsten Rollen. Im Gegensatz zu seinen sonst so verrückten Figuren muss er im biografischen Gangsterthriller eine viel ernstere Person spielen. Er schlüpft nämlich in die Rolle eines berüchtigten Gangsterbosses, den es sogar im echten Leben gab. Solltet ihr den Schauspieler mal in einer ganz anderen Rolle sehen wollen, habt ihr jetzt auf Amazon Prime die Chance dazu.

Auf Amazon Prime läuft ab jetzt ein Gangsterfilm mit Johnny Depp in ernster Rolle

Die Ereignisse aus Black Mass basieren auf wahren Begebenheiten. In dem Film aus dem Biopic-Gerne nimmt Johnny Depp die Rolle des reuelosen Gangsterbosses Whitey Bulger ein. Er wuchs zusammen mit seinem Kumpel John Connolly auf, der von Joel Edgerton verkörpert wird.

Während sich Bulger einer gesetzlosen Karriere verschrieben hat, arbeitet Connolly für das FBI. Die beiden schließen einen Pakt: Der Gangster versorgt das FBI mit Informationen aus der Bostoner Unterwelt. Im Gegenzug sorgt Connolly dafür, dass Bulger nicht von der Behörde verfolgt wird.

Für den Gangsterboss sind das zwei Fliegen, die er mit einer Klappe schlagen kann: Er kann sein Geschäft ungehindert aufbauen und die Konkurrenz an das FBI verpfeifen. Das System scheint perfekt, doch mit der Zeit verlieren beide Seiten die Kontrolle über den Deal.

Black Mass basiert auf wahren Begebenheiten

Whitey Bulger gab es auch im echten Leben. Der Gangsterboss hieß mit vollem Namen James Joseph Bulger und starb am 30. Oktober 2018. Er war 16 Jahre lang einer der meistgesuchten Flüchtigen des FBI. Bulger wurde laut Boston.com unter anderem wegen der folgenden Verbrechen gesucht:

19-facher Mord (mehr dazu bei der New York Times )

) Bestechung

kriminelle Verschwörung

Geldwäsche

Johnny Depps Darstellung ist vor allem deshalb so unheimlich, weil er Bulger zum Verwechseln ähnlich sieht. Sein Gesicht wurde plastisch verändert, um wie der echte Bulger auszusehen. Im Gegensatz zu seinen sonst eher durchgedrehten Rollen spielt er in Black Mass ein Monster, das zu zahlreichen Untaten fähig ist. Deshalb ist der Film nicht nur für Fans des Schauspielers ein Muss, sondern auch für alle, die gern True Crime-Geschichten schauen.

Die Moviepilot-Community hat den Film mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Zum einen heben sich die Filmmusik, der Schnitt und die Kamera besonders hervor. Zum anderen ist die Ästhetik zu behäbig, langweilig und zäh. Doch in einem seid ihr euch einig: Die Leistung von Johnny Depp kann sich wirklich sehen lassen. Solltet ihr den Film also bislang noch nicht gesehen haben, könnt ihr das jetzt mit Amazon Prime nachholen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.