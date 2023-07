Neu bei Amazon Prime: Kriegsfilm mit Jake Gyllenhaal, der Guy Ritchie einige der besten Kritiken seiner Karriere einbrachte

Im Amazon Prime-Abo könnt ihr ab jetzt The Covenant bzw. Der Pakt von Guy Ritchie streamen. Für den Kriegsfilm mit einem traumatisierten Jake Gyllenhaal bekam der Regisseur großartige Kritiken.

Nachdem sein letzter Film Operation Fortune in Deutschland noch im Kino lief, ist der neue Guy Ritchie-Blockbuster The Covenant bei uns direkt im Streaming-Abo gelandet. Bei Amazon Prime könnt ihr ab jetzt den Kriegsfilm mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle streamen, der hierzulande den deutschen Titel Guy Ritchie's Der Pakt bekommen hat. Bei den Kritiken kam der Film sehr gut an.

Darum geht es im neuen Kriegsfilm von Guy Ritchie

In Der Pakt spielt Gyllenhaal den Sergeant John Kinley, der seinen letzten Einsatz in Afghanistan antritt. Als er am Kopf verletzt wird, rettet der heimische Übersetzer Ahmed (Dar Salim) sein Leben. Danach kann er sich wegen einer Amnesie nur noch an Ahmed erinnern. Als der Übersetzer und dessen Familie in Lebensgefahr gerät, begibt sich Kingsley doch noch einmal für eine Rettungsmission nach Afghanistan.



Kritiken feiern den neuen Guy Ritchie-Kriegsfilm überwiegend

Der Pakt wurde sehr gut aufgenommen. Bei dem Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes kommt der Kriegsfilm auf einen hohen Durchschnitt von 84 Prozent. In ihrer Kritik schreibt Victoria Alexander zum Beispiel:

Ritchie musste seinen Namen nicht in den Titel des stärksten und beeindruckendsten Films seiner Karriere aufnehmen. Es ist eine prägende Demonstration, die ihn von seinem Genre befreit. Es ist Gyllenhaals überzeugendste Rolle. Ein äußerst realistischer Kriegsfilm.

Bei Amazon Prime könnt ihr euch ab jetzt selbst von Guy Ritchies neuem Kriegsfilm überzeugen.

