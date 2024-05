Neu bei Amazon Prime: Legendäre Sci-Fi-Action mit 4 Teilen, die jetzt sogar eine Neuauflage bekommt

Auf Amazon Prime erwartet euch im Stream derzeit das Gesamtpaket einer legendären, vierteiligen Sci-Fi-Reihe – die vom selben Anbieter demnächst sogar neu aufgelegt werden soll.

Erfolgreiche Franchises in Hollywood führen ein Leben, das in diesem speziellen Fall sehr an das ihres Protagonisten erinnert. Einst in bester Form, dann ein Absturz und vermeintlicher Tod, schließlich eine – vielleicht nicht immer gelungene – Auferstehung in Form eines Reboots oder Remakes. Und ab und an geht dieser Zyklus sogar noch einmal von vorne los.

Wie seinem gewaltsam ins Leben zurückgeholten Titelhelden geht es auch der RoboCop-Reihe inzwischen so. Niemand lässt sie begraben, nach drei Teilen gab es 2014 ein enttäuschendes Reboot. Und nun will Amazon noch einen Versuch starten, das Ganze zu reanimieren. Davor könnt ihr aber erst einmal alle bisherigen Filme komplett als Paket bei Amazon Prime streamen.

Sci-Fi-Klassiker bei Amazon Prime: Ein menschlicher Polizist wird gegen seinen Willen zum RoboCop

Detroit in nicht allzu ferner Zukunft. Die Stadt verschlingt sich selbst, überall herrschen Mord und Totschlag. Sehr zum Leidwesen der Reichen und Einflussreichen der Stadt, die sich gerne eine strahlende, schön saubere Supermetropole aufbauen würden. Dafür müssen die verbrechensverseuchten Straßen natürlich gereinigt werden. Eine zwielichtige Tech-Firma soll Abhilfe schaffen.

Geplant ist der Polizist der Zukunft, ein automatisierter Droide, der viel effizienter für Recht und Ordnung sorgt, als es ein Mensch je könnte. Doch ganz so sauber und problemlos läuft auch das nicht. Zum Herzstück des ersten richtigen Modells wird nämlich ein unschuldiger Mensch: Polizist Alex Murphy (Peter Weller bzw. im Reboot Joel Kinnaman), der auf grausame Weise ums Leben kam.

Studiocanal Peter Weller als RoboCop

Sein Körper wird mit elektronischen und mechanischen Bauteilen fusioniert, sein Bewusstsein mit seinen neuen Aufgaben und Regeln überschrieben. Doch Alex’ Innerstes hat noch nicht aufgegeben, erinnert sich an seine Vergangenheit und kämpft gegen das neue Roboter-Dasein an – was katastrophale Folgen für sein Umfeld und seine Schöpfer hat.

RoboCop erwartet nach zehn Jahren jetzt noch einmal eine Sci-Fi-Neuauflage bei Amazon Prime

Während Paul Verhoevens erster RoboCop-Teil zum absoluten Sci-Fi-Kult aufgestiegen ist und mit RoboCop 2 und RoboCop 3 zwei Fortsetzungen nach sich zog, konnte die 2014 erschienene Neuauflage Fans nicht wirklich überzeugen. Der Film scheiterte nicht zuletzt aufgrund seiner fehlenden Härte. Das hielt Amazon jedoch nicht davon ab, neue Pläne für das Franchise zu schmieden.

Da sich der Streaming-Dienst 2022 das Studio MGM einverleibte, besitzt Amazon inzwischen auch die Rechte an Franchises wie Stargate und eben Robocop. Letztes Jahr gab Branchenblatt Deadline bekannt, dass Amazon Neuauflagen ebendieser Reihen plant.

Amazon/MGM/Studiocanal Robocop (2014)

Bislang gibt es noch keine größeren Neuigkeiten zu diesen Projekten. Ebenfalls unklar ist, ob uns gleich eine neue Reihe oder nur ein einzelner Film oder eine RoboCop-Serie erwartet. Wenn man sich aber ansieht, mit welch eiserner Faust sich die großen Hollywood-Studios und Streaming-Anbieter an beliebte Franchises klammern, ist mit der Neuauflage ziemlich sicher zu rechnen.

Bis dahin könnt ihr auf jeden Fall noch einen Robocop-Marathon mit sämtlichen Teilen der Reihe im Stream bei Amazon Prime genießen. Ob ihr dem Reboot dabei noch eine Chance gebt, ehe sein Nachfolger erscheint, könnt ihr selbst entscheiden.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.