Neu bei Amazon Prime: Richtig starker Thriller aus einer der besten Trilogien der letzten Jahre

Taxi Driver, Wie ein wilder Stier, American Gigolo, Auto Focus ... Man könnte diesen ganzen Artikel mit sehenswerten Filmen füllen, denen Paul Schrader in seiner langen Karriere als Autor und/oder Regisseur in die Welt verholfen hat. Zuletzt erlebte die amerikanische Filmlegende mit einer gefeierten Trilogie von Thrillern einen neuen Karrierefrühling. Der dritte Teil seiner abgeschlossenen Trilogie, Master Gardener, streamt seit der vergangenen Woche bei Amazon Prime Video und das Beste ist, dass ihr dafür die beiden vorherigen Filme nicht gesehen haben müsst.

Jetzt bei Amazon: In Master Gardener wird Joel Edgerton von seiner Vergangenheit eingeholt

Bei der besagten Trilogie handelt es sich um die sogenannten "Man in a Room"-Filme, deren Handlungen für sich allein stehen, die aber thematische Parallelen besitzen. Folgende Filme gehören dazu:

First Reformed (2017) mit Ethan Hawke und Amanda Seyfried (94 Prozent bei Rotten Tomatoes )



) The Card Counter (2021) mit Oscar Isaac und Tiffany Haddish (88 Prozent bei RT)



Master Gardener (2022) mit Joel Edgerton und Sigourney Weaver (71 Prozent bei RT)

Den Titel trägt die Trilogie wegen eines wiederkehrenden Bildes: Einsame Männer in karg ausgestatteten Räumen, die am Schreibtisch über ihre dunklen Erinnerungen und gewalttätigen Impulse sinnieren.

Der Mann im Raum ist im Falle von Master Gardener der von Joel Edgerton gespielte Narvel. Einst führte er ein Leben als Neonazi, nun lebt er im Zeugenschutzprogramm auf dem Anwesen von Norma (Sigourney Weaver), wo er seine Stunden mit der Pflege zarter Gewächse verbringt. Hier lernt er Normas Großnichte Maya (Quintessa Swindell) kennen, die er anlernen soll.

Der Ex-Neonazi und die junge schwarze Frau fühlen sich schnell angezogen. Als Mayas Drogendealer auf den Plan tritt, sieht Narvel seine gewalttätige Vergangenheit auf sich zuschnellen – aber womöglich auch einen Pfad zur Wiedergutmachung seiner Sünden.

Der Streaming-Tipp bei Amazon Prime hat eine unheimliche Grundspannung

Master Gardener feierte 2022 bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere und wurde von Schrader damals unnötig großspurig angekündigt. Dieser Film würde Leute wütend machen, erklärte er damals in Interviews angesichts der Grundidee. Präsentiert hat er aber keine Provokation, sondern einen leise erzählten Thriller mit wenigen präzise gesetzten Gewaltspitzen, die seine Charakterminiaturen glänzend ergänzen.

Nicht zuletzt Edgerton sorgt dafür, dass Master Gardener eine Grundspannung entwickelt, obwohl er sich, wie schon Ethan Hawke und Oscar Isaac vor ihm, schauspielerisch zurückhält. Man assoziiert den Australier aus Warrior und The Great Gatsby sowieso nicht gerade mit zarten Blümchen, sodass seine Präsenz stets die Frage aufwirft, was unter seiner stoischen Oberfläche wabert. Und vor allem, wann es ausbricht.

The Master Gardener streamt bei Amazon Prime Video *, First Reformed und The Card Counter gibt es bei den üblichen Anbietern in der Kauf- und Leihversion.

Falls ihr also auf vielschichtige Thriller-Unterhaltung abseits der üblichen klischeehaften Storys steht, solltet ihr den Sprung in die seelischen Abgründe von Paul Schraders Helden unbedingt wagen.

