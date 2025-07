Neu bei Disney+: Die ersten 5 Teile einer der größten Sci-Fi-Reihen, die euer Wohnzimmer komplett zum Beben bringt

Große neue Science-Fiction-Blockbuster sind im Kino aktuell rar gesät. Dafür hat sich Disney+ fünf wuchtige Titel geschnappt, die euer Wohnzimmer zum Beben bringen.

Anfang der Woche hat Amazon Prime sein Streaming-Angebot aufgestockt und einige der Transformers-Filme ins Abo aufgenommen. Disney+ will sich da nicht lumpen lassen und zieht nach. Ab sofort könnt ihr bei dem Streamer die ersten fünf Teile der gewaltigen Sci-Fi-Reihe streamen, die seit 2007 für puren Action-Bombast im Kino sorgt.

Die Transformers-Reihe liefert Sci-Fi-Action bei Disney+

Ursprünglich haben wir hier es mit einer Spielzeugmarke aus dem Hause Hasbro zu tun, die in Form bewegter Bilder lange Zeit nur im Animationsgewand zu sehen war. Doch dann trat Blockbuster-Experte Michael Bay auf den Plan und brachte den epischen Konflikt zwischen Autobots und Decepticons als Live-Action-Film ins Kino.

Bays erstes Transformers-Abenteuer ist ein purer Rausch aus Bewegungen, denen wir vorzugsweise in Zeitlupe folgen. Eine krachende Explosion meisterhafter Effekte, die fast zwei Dekaden später nichts von ihrer Wucht verloren hat. Und eine unerwartet charmanter Coming-of-Age-Film – die High-Octane-Version von E.T. sozusagen.

Die ersten fünf Transformers-Filme wurden alle von Bay als Regisseur umgesetzt und tragen somit dessen unverkennbare Action-Handschrift. Dennoch gibt es einen großen Bruch: Während sich die Ursprungstrilogie auf den von Shia LaBeouf verkörperten Sam Witwicky konzentriert, übernimmt später Mark Wahlberg als Cade Yeager.

Alle Transformers-Filme bei Disney+:

Sci-Fi-Krise: Die Transformers-Zukunft ist ungewiss

Nach dem fünften Teil verabschiedete sich Bay von dem Robo-Krawall und Paramount überarbeitete das an den Kinokassen schwächelnde Sci-Fi-Franchise. In den vergangenen Jahren haben wir etwa einen Bumblebee-Ableger erhalten und einen weiteren Animationsfilm, der uns zum Anfang der Geschichte führt: Transformers One.

Darüber hinaus wurde Transformers: Aufstieg der Bestien als Beginn einer neuen Trilogie angekündigt, die sogar ein Crossover mit G.I. Joe möglich machen würde. Bislang gibt es allerdings keine konkreten Pläne, diesen Ansatz weiterzuverfolgen. Die Transformers-Zukunft ist ungewiss. Bis 2029 muss der nächste Film allerdings in Produktion sein, wenn Paramount die Rechte an der Hasbro-Marke behalten will.