Neu bei Disney+: Gleich drei (!) Science-Fiction-Filme, die sich alle lohnen

Disney+ stockt sein Streaming-Angebot auf. Wir haben drei sehr sehenswerte Science-Fiction-Filme ausfindig gemacht, die wir euch ans Herz legen wollen.

Schon in den vergangenen Wochen konnten wir beobachten, wie immer mehr Filme aus dem 20th Century Studios-Archiv in den Streaming-Katalog von Disney+ gewandert sind. Am Freitag gab es Nachschub: Drei starke Science-Fiction-Filme befinden sich ab sofort bei Disney+. Wir stellen euch die einzelnen Titel kurz vor.

Neu auf Disney+: Das packende Planet der Affen-Finale

Mit Planet der Affen: Survival befindet sich nun der Abschluss einer der besten Science-Fiction-Trilogien der vergangenen Jahre auf Disney+. Nach den Ereignissen in Planet der Affen: Prevolution und Planet der Affen: Revolution tauchen wir dieses Mal ins Jahr 2028 ein und folgen den von Caesar (Andy Serkis) angeführten Affen auf ihrem Weg in die Freiheit.

Planet der Affen: Survival - Trailer (Deutsch) HD

Dieser Weg in die Freiheit entpuppt sich jedoch als steiniger: Mit dem von Woody Harrelson verkörperten Colonel tritt ein erbarmungsloser Gegenspieler auf den Plan, der alles daran setzt, um die Affen zu unterjochen. Auch wenn sich jeder der neuen Planet der Affe-Filme ein bisschen anders anfühlt: Survival führt die Trilogie zu einem emotionalen wie stimmigen Schluss.

Neu auf Disney+: Unberechenbare Superhelden in Chronicle

In Chronicle - Wozu bist du fähig? verschmelzen mehrere Genres. Auf den ersten Blick haben wir es mit einer Coming-of-Age-Geschichte zu tun. Doch nach und nach schleichen sich Superhelden- und Sci-Fi-Elemente in den Film mit Dane DeHaan, der von Regisseur Josh Trank zudem im Found-Footage-Stil gedreht wurde.

Chronicle - Trailer (Deutsch) HD

Knapp eine Dekade nach seinem Kinostart hat diese ungewöhnliche Mischung nichts an Faszination eingebüßt. Im Gegenteil: In einer Zeit, in der sich Superhelden-Blockbuster immer ähnlicher anfühlen, ist Chronicle ein düsterer Ausreißer, der definitiv einen Blick wert ist. Bonus: Auch der danach von Josh Trank inszenierte Fantastic Four-Film befindet sich seit ein paar Wochen bei Disney+.

Neu auf Disney+: Der sagenhafte Alita: Battle Angel

Im Kino konnte Alita: Battle Angel zwar nicht die Zahlen erreichen, die sich das Studio erhoffte. Die Manga-Verfilmung von Robert Rodriguez mit Rosa Salazar in der Hauptrolle ist dennoch ein sagenhafter Science-Fiction-Blockbuster geworden. Besonders die dystopische Welt, in die wir hier eintauchen, zieht in den Bann.

Alita: Battle Angel - Trailer 2 (Deutsch) HD

Darüber hinaus beeindruckt Alita: Battle Angel mit starken Actionszenen, die vor Bewegung und Energie nur so strotzen. Richtig stark ist zum Beispiel die Motorball-Sequenz, in der sich die titelgebende Heldin gegen mehrere fiese Cyborgs durchsetzen muss. In diesem Moment bringt Alita: Battle Angel euer Heimkino garantiert zum Beben.

