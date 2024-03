Neu bei Disney+: Richtig starker Geheimtipp mit X-Men-Star Michael Fassbender, den viel zu wenige gesehen haben

Dieser Disney+-Tipp erzählt eine Geschichte, die leider kaum jemand kennt. X-Men-Star Michael Fassbender brilliert in einem großartigen Sportfilm.

Wenn wir an aufregende, herzergreifende Sportgeschichten denken, dann geht es dabei um die Weltmeisterschaft. Um Pokalspiele, vielleicht um Fantasiemannschaften, die unsere Kindheit geprägt haben. Woran wir dabei nicht denken, ist eine winzige pazifische Insel, deren Nationalmannschaft die grauenhafteste Niederlage der Fußballgeschichte zu verzeichnen hat. Doch wie so oft schreibt das Leben eben die besten Geschichten.

Das dachte sich auch Thor 3-Regisseur Taika Waititi, als er seinen warmherzigen, humorvollen Underdog-Film Next Goal Wins drehte. Der basiert auf der Geschichte einer völlig chancenlosen Mannschaft und stellt Michael Fassbender als Trainer vor eine eigentlich unmögliche Aufgabe. Ob all das doch von Erfolg gekrönt war, könnt ihr jetzt im Streaming-Angebot bei Disney+ nachschauen.

X-Men-Star Michael Fassbender soll das Unmögliche erreichen: nur ein einziges Tor

2014. USA. Thomas Rongen (Michael Fassbender) ist launisch, trinkt zu viel und erinnert insgesamt kaum noch an das Fußballgenie, das er einmal war. Das ist auch der United States Soccer Federation bewusst. Um ihn loszuwerden und zugleich einem Hilferuf nachzukommen, stellen sie Rongen vor die Wahl: Er zieht nach Amerikanisch-Samoa und trainiert deren Nationalmannschaft – oder er hört ganz auf.

Widerwillig setzt sich Rongen in den Flieger. Auf der kleinen Pazifikinsel angekommen, erlebt er einen mittelschweren Kulturschock. Die Leute sind freundlich, ihm aber viel zu entspannt. Ihre ruhige Lebenseinstellung und ihre Bräuche treiben den Leistungsfanatiker in den Wahnsinn. Besonders an trans Frau Faʻafafine Jaiyah (Kaimana) beißt er sich die Zähne aus.

DisneyThe Walt Disney Company Germany GmbH Kaimana und Michael Fassbender in Next Goal Wins

Dabei fordert sein Vorgesetzter nicht viel von ihm: nur ein Tor. Ein einziges Tor für die Nationalmannschaft, die noch immer ihre 10 Jahre zurückliegende 0-zu-31-Demütigung gegen Australien mit sich herumträgt. Schließlich wird Rongen bewusst, dass er seinen eigenen Blickwinkel verändern muss. Und als er endlich richtig hinsieht, begreift er, dass sein Team vielleicht gar nicht so chancenlos ist wie immer gedacht.



Next Goal Wins bei Disney+ erzählt eine zutiefst liebevolle Geschichte, die uns die Augen für Neues öffnet

Next Goal Wins ist eine Geschichte, von der viel mehr Leute hören sollten, die aber leider im Kino etwas unterging. Ein kleines Sportmärchen über einen liebenswerten Underdog hört man doch ohnehin gern. Aber Thomas Rongen und sein Team, in dem jeder jedem (und jeder!) widerspruchslos Rückendeckung gibt, stehen für so viel mehr.

Sie zeigen, was möglich ist, wenn Menschen endlich bereit sind, über Unterschiede in Herkunft, Kultur und Aussehen nicht nur hinwegzusehen – sondern die Stärken, die uns als Individuen und Mitgliedern unserer Gemeinschaften ausmachen, mit offenen Augen zu erkennen. Unterschiede können zelebriert und liebevoll miteinander vereint werden. Und am Ende stehen wir stärker da denn je.

The Walt Disney Company Germany GmbH Next Goal Wins

Dessen ist sich Taika Waititi bewusst und lässt uns jede Sekunde mit einer Menge Witz, aber auch viel Liebe spüren, zu welchen Leistungen Menschen fähig sind. Dabei dürfte jedem der Verlauf des Films vertraut vorkommen. Die sportlichen Überraschungen sind nicht die Stärke von Next Goal Wins. Es sind die menschlichen Wendungen und Entwicklungen, die uns neue Horizonte, Kulturen und Lebensweisheiten eröffnen.

Wer die unglaubliche Geschichte eines kleinen Teams mit viel Herz im Heimkino erleben möchte, kann das ab heute im Streaming-Abo bei Disney+

