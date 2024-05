Neu bei Netflix: Abenteuerserie aus Milliarden-Franchise, in der 6 Teens ums Überleben kämpfen müssen

Mit der Netflix-Serie Jurassic World: Die Chaostheorie wird das Format Neue Abenteuer fortgeführt, das während der Zeit der Jurassic World-Filme angesiedelt ist.

Bei Netflix ist neuerdings die Animationsserie Jurassic World: Die Chaostheorie vertreten, mit der das animierte Abenteuerformat Jurassic World: Neue Abenteuer fortgeführt wird.

Beide Serien spielen zwischen den Live-Action-Spielfilmen Jurassic World 2: Das gefallene Königreich und Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter.

Jurassic World: Die Chaostheorie bei Netflix im Stream

Neue Abenteuer begann als Serie über eine Gruppe Jugendlicher, die das Camp Kreidezeit auf der Insel Isla Nublar besucht und dabei auf zahlreiche Dinos trifft. Jurassic World: Die Chaostheorie schließt einige Jahre später an die Ereignisse an. Die sechs Kids der Nublar Six sind mittlerweile etwas älter und müssen eine weitreichende Verschwörung aufdecken, während Dinosaurier längst wieder durch die ganze Welt laufen.

Netflix Jurassic World: Die Chaostheorie

Das sind die Charaktere von Die Chaostheorie:

Darius Bowman: Ein Dino-Fan, der sich zum Anführer der Gruppe mausert, obwohl er der jüngste unter ihnen ist. Er ist mittlerweile 18 Jahre alt.

Ben Pincus: Damals noch schüchtern und schwach, ist er mittlerweile ein echter Überlebenskünstler, der eine Verbindung zu einem weiblichen Ankylosaurus aufbauen konnte.

Sammi Gutierrez: Ihre Familie lieferte Fleisch an den Jurassic World-Park und sie war eine Spionin für Mantha Corp, doch das liegt in der Vergangenheit.

Kenji Kon: Der verzogene Sohn des Mantha Corp-Chefs hat mittlerweile die Wahrheit über seinen Vater erfahren und wurde von Darius und seiner Familie aufgenommen.

Yaz Fadoula: Als sportlichste und älteste der Nublar Six wurde sie damals von der Jurassic World gesponsert. Seit Staffel 1 ist sie romantisch mit Sammi involviert.

Brooklyn: Die neue Staffel/Serie beginnt mit einer unglaublichen Enthüllung bezüglich der Influencerin. Sie wurde in der Zwischenzeit von Dinosauriern getötet. Doch war es wirklich ein Unfall?





Zehn neue Episoden sind seit dem bei Netflix online. Aaron Hammersley und Scott Kreamer fungieren als Showrunner bei der Serie von Dream Works Animation Television und Amblin Entertainment.