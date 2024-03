Neu bei Netflix: Abenteuerserie über Unterwasser-Raub könnte sogar Haus des Geldes in den Schatten stellen

Wie ein Haufen waghalsiger Bandit:innen sich daran macht, einen wertvollen Maya-Schatz aus einem vergessenen Unterwassergrab zu bergen, ist ab heute in einer brandneuen Abenteuerserie auf Netflix zu sehen.

Netflix präsentiert ab heute, dem 13. März 2024, die mexikanische Abenteuerserie Bandidos, die mit sieben Folgen online geht. Wenn wir dem Trailer Glauben schenken dürfen, erwarten uns im spanischsprachigen Format von Showrunner Pablo Tébar eine waghalsige Schatzjagd, jede Menge Action und eine gute Portion Humor.

Bandidos auf Netflix: Worum geht es in der neuen Abenteuerserie?

Miguel (Alfonso Dosal) und seine Komplizin Lilí (Ester Expósito) trommeln in Bandidos eine divers aufgestellte Gruppe zusammen, um einen unglaublich wertvollen Maya-Schatz aus einem Unterwassergrab zu bergen. Er soll während des Unabhängigkeitskriegs im Golf von Mexiko mit einer spanischen Galeone auf den Meeresboden gesunken sein.

Doch wer an den legendären Schatz will, muss zuerst drei mysteriöse Steine in seinen Besitz bringen. Ein Plan für einen großangelegten Raub muss nur noch her und das Abenteuer kann in der Karibik beginnen.

Weitere Bandidos-Rollen haben Mabel Cadeda als Inés, Juan Pablo Medina als Wilson, Andres Baida als Ariel, Nicolás Furtado als Octavio und Sarah Nichols als Nathalie.

Für Netflix ist Bandidos laut Deadline die größte mexikanische Eigenproduktion seit Narcos: Mexico, das bereits 2021 zu Ende gegangen ist. Weitere Netflix-Formate aus Mexiko waren etwa die Fußballserie Club de Cuervos, die Dramedy Blumige Aussichten oder das Horror-Format Diablero.

Weitere Serienstarts im März: der Podcast zu den Neuheiten

Für zusätzliche Serien-Highlights im März 2024 könnt ihr in unseren Streamgestöber-Podast hineinhören. Dort erfahrt ihr, was nicht nur bei Netlfix, sondern auch Amazon, Disney+ und Co. neu an den Start geht.

Wir stellen euch u.a. die neue X-Men-Serie bei Disney+ vor und geben euch einen Überblick über das kommende Netflix-Highlight 3 Body Problem aka die neue Serie der Game of Thrones-Macher.