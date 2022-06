Neu bei Netflix: Bombastische Monster-Action, Sci-Fi mit Chris Hemsworth und 33 weitere Filme & Serien

Die Netflix-Neuheiten sind diese Woche nicht zahlreich, aber dafür gut. Davon profitieren vor allem Fans von Sci-Fi, Action und Comedy .

Netflix hat diese Woche eine kleine, aber feine Auswahl an Neuheiten im Angebot. Gerade Sci-Fi-Fans mit Marvel-Neigung kommen auf ihre Kosten. Und auch Freund:innen gepflegt gigantomanischer Monster-Action werden sich freuen.

Bei Netflix: Ein actionreicher Monsterfilm und düstere Sci-Fi mit Chris Hemsworth

Mit Der Spinnenkopf ist diese Woche nämlich ein heiß ersehnter Sci-Fi-Thriller auf dem Streamer erschienen, in dem Chris Hemsworth an Gefangenen wissenschaftliche Experimente durchführt. Alle, denen das zu düster ist, können sich mit Roland Emmerichs Godzilla einen Rundumschlag an Riesenechsen-Bombast abholen.

Schaut euch hier den Trailer zu Der Spinnenkopf an:

Der Spinnenkopf - Trailer (Deutsch) HD

Und auch für familienfreundlichen Animationsspaß ist bei Netflix gesorgt. So zählt The Lego Movie 2 zu den Neuzugängen. Der ist zwar nicht mehr ganz so abgefahren wie Teil 1, kann über seine 107 Minuten in Sachen Unterhaltung aber dennoch voll überzeugen.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

