Neu bei Netflix: Der beste Superhelden-Film der letzten Jahre, der das MCU in den Boden stampft

Wer von uns ist inzwischen nicht ein bisschen müde, was das Thema Superhelden angeht? Doch jenseits des MCU wartet ein kompromissloses Meisterwerk, das eure Zeit wirklich verdient hat.

Manchmal zeichnet sich ein Film dadurch aus, was er nicht tut. Zum Beispiel in dieselben ausgelutschten Muster verfallen, die das teilweise immer anspruchsloser werdende Superhelden-Kino der letzten Jahre etabliert hat. Und wenn dann noch eigene Qualitäten hinzu kommen, erinnern wir uns wieder, warum wir die Helden aus Comics und Graphic Novels auch gerne auf der großen Leinwand sehen.

Allen voran einer der Helden, auf den sich wohl die meisten Leute einigen können: Batman. Beziehungsweise, wie er durch Matt Reeves und Robert Pattinson etabliert wird: The Batman. Es ist nicht nur ein Batman, es ist der Batman. Ein mutiger Titel, den sich der Film durch seine Genialität doppelt und dreifach verdient hat. Und von dessen Qualitäten ihr euch ab jetzt bei Netflix überzeugen könnt.

In The Batman muss Robert Pattinsons Bruce Wayne erst lernen, ein wahrer Held zu sein

Bruce Wayne ist nicht viel mehr als eine Fassade. Der junge Mann, dessen Gesicht eingefallen ist von all den durchgemachten Nächten, sieht sich nur noch als Batman. Als Rächer. Als die Rache selbst. Seit zwei Jahren geht er seiner nächtlichen Selbstjustiz nach. Seit zwei Jahren versetzt er die Kleinkriminellen Gothams in Angst und Schrecken.

Warner Bros. Jeffrey Wright und Robert Pattinson sind Kollegen wider Willen in The Batman

Da tritt ein neuer Gegenspieler auf den Plan: ein Serienkiller, der an den Schauplätzen seiner grausamen Taten Rätsel hinterlässt. Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) lässt sich darauf ein, für diesen Fall mit dem cleveren Batman zusammenzuarbeiten. Bruce selbst findet in der Unterwelt Gothams in Selina Kyle (Zoë Kravitz) eine unerwartete Verbündete.

Die Spur aus Brotkrumen führt die Ermittler tief in die Eingeweide der Stadt und zu allen möglichen zwielichtigen Gestalten, darunter auch Carmine Falcone (John Turturro) und Oswald Cobblepot (Colin Farrell). Doch vor allem führt sie Bruce in seine eigene Vergangenheit, wobei er Dinge aufdeckt, von denen er lieber nichts gewusst hätte – und lernen muss, was Heldentum wirklich bedeutet.



The Batman wird fortgesetzt: Alle Infos zur DC-Fortsetzung

The Batman auf Netflix zeigt dem MCU, wie man einen Superhelden-Film wirklich machen sollte

Nach drei Stunden stehen Zuschauer:innen dieses Films plötzlich wieder in der Realität – und blicken auf ein Superhelden-Erlebnis zurück, das sich gewaschen hat. Das liegt unter anderem daran, dass The Batman zwei Dinge an den Tag legt, die den familienfreundlichen, „auf Nummer sicher“-gedrehten Superhelden-Streifen des MCU fehlen: Mut und Kompromisslosigkeit.

Warner Bros. ließ hier so einige Dinge zu, die eine gewisse Portion Mut von Macher:innen und Studio erfordern. The Batman entfernt sich von Multiversums-Spektakel und konzentriert sich stattdessen auf intime Charakterstudien seiner Pro- und Antagonisten. Jede Figur hat ihr Päckchen zu tragen und ist trotz außergewöhnlicher Fähigkeiten und Gadgets eben ein Mensch – ein Mensch, der blutet.

Warner Bros. Zoe Kravitz und Robert Pattinson in The Batman

In The Batman wird niemand in Watte gepackt. Die Action ist knochenhart, jeder Kampf tut weh, jeder Unfall bei Verfolgungsjagden schleift uns unsanft über rauen Asphalt. Und wenn etwas Grausames passiert, darf der Moment wirken, ohne von einem Meta-Gag zerstört zu werden. Was übrigens nicht bedeutet, dass dieser Film nicht mit bitterbösem, schwarzem Humor angereichert ist.

So entsteht ein Noir-Superhelden-Thriller der Extraklasse, belebt mit Figuren, die sich wirklich real anfühlen. Dazu strotzt die Kulisse selbst vor verdorbenem Leben. Auch in der Optik werden hier keine Kompromisse eingegangen. Gotham ist dreckig, neon-getränkt, rot, schwarz, ein lauerndes Monstrum – das Gegenteil austauschbarer Green-Screen-Hintergründe und gesichtsloser Space-Schauplätze.

Warner Bros. Andy Serkis' Alfred vor der einzigartigen Kulisse von The Batman

Kurz gesagt ist The Batman die Art von Film, die eine unvergleichliche eigene Identität gewonnen haben. Dazu stimmen Action, Figuren und die Noir-Detektivgeschichte. Also, nicht mehr lange warten, auf nach Gotham!

Dieser Urlaubstrip ist jetzt Teil des Streaming-Abos bei Netflix.