Neu bei Netflix diese Woche: Cobra Kai Staffel 5 und zwei Top-Filme, die euch zum Weinen bringen

Bei Netflix sind in den vergangenen Tagen einige spannende neue Filme und Serien hinzugekommen. Das namhafteste Highlight ist die 5. Staffel von Cobra Kai.

An einer Serie kommt ihr dieses Wochenende bei Netflix nicht vorbei: Cobra Kai. Der Karate Kid-Ableger startete ursprünglich als Eigenproduktion von YouTube Red, ehe er nach zwei Runden zu Netflix wechselte. Nun zeigt der Streaming-Dienst die 5. Staffel des Publikumslieblings mit Ralph Macchio und William Zabka. Dieses Mal wird das Cobra Kai zu einem Karate-Imperium voller brutaler Kämpfer:innen ausgebaut.

Darüber hinaus haben sich in den vergangenen Tagen zwei besondere Filme heimlich, still und leise ins Programm des Streaming-Diensts geschlichen, die wir hier gesondert empfehlen wollen. Zuerst wäre da The Farewell von Lulu Wang. Die Tragikomödie mit Awkwafina in erzählt von einer berührenden Familienzusammenkunft mit einem Twist: Die Familie darf der sterbenden Großmutter nicht sagen, dass sie stirbt.

The Farewell - Trailer (Deutsch) HD

Nicht weniger herzzerreißend ist die Geschichte eines kleinen Jungen, der zusammen mit seinem Ballon durch die Straßen von Paris läuft und dabei das ein oder andere Abenteuer erlebt. Mit der Der rote Ballon inszenierte Albert Lamorisse einen wundervollen Kurzfilm, der 34 Minuten lang verzaubert. Aber Achtung: Die Netflix-Suche zeigt ihn aus irgendeinem Grund nur unter dem französischen Originaltitel an: Le Ballon Rouge.

Wie immer kann es sein, dass Netflix weitere Filme und Serien unangekündigt in sein Programm aufnimmt.

