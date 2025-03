Neu bei Netflix: Ein absolutes Action-Feuerwerk, das euch auf beste Weise atemlos macht

Gerade, wenn man denkt, es gäbe keine neuen Ideen für eine herzhafte Action-Prügelorgie, kommt jemand um die Ecke und hat einen Geistesblitz. Genau das ist bei diesem Netflix-Tipp der Fall.

Wer gern Blut mit Glitzer mischt, wer Deadpools wilden Humor zu schätzen weiß, wer die Ereignisse des Tages gern innerlich mit einem sarkastischen Kommentar unterlegt – ist hier ganz genau richtig. Vorausgesetzt, es stehen Ohrfeigen auf der Speisekarte und ein gut geschüttelter Martial-Arts-Martini wird dazu gereicht.

Zu all diesen Reizen bietet der seit Kurzem auf Netflix streambare Action-Marathon Boy Kills World auch noch den aktuell omnipräsenten, fantastisch aufgelegten Bill Skarsgård mit ganz neuer Attitüde. Wer noch mehr wissen will und immer noch nicht überzeugt ist, bleibt jetzt bitte dran.

In Boy Kills World auf Netflix will eine menschliche Waffe ein ganzes Regime stürzen

Der titelgebende Boy (Skarsgård) hat im Leben ganz genau ein Ziel: Rache. Und zwar an dem Regime, das für all sein Leid verantwortlich ist. In der Stadt, in der er aufwuchs, werden jedes Jahr an einem besonderen Feiertag Aufrührer und Regime-Gegner öffentlich hingerichtet. Und eines Tages traf es seine Familie. Seine tote, geliebte kleine Schwester ist seither eine gespenstische Begleiterin in seinem Kopf.



Nur gerade so überlebte er diesen Tag. Neben seiner Unschuld verlor er an diesem Tag auch sein Gehör und seine Zunge. Seine Flucht führte ihn in den Dschungel, wo ihn ein geheimnisvoller, mächtiger Schamane (Yayan Ruhian) fand. Seither trainiert der Schamane ihn, um eines Tages stark genug zu sein, der grausamen Familie Van Der Koy, allen voran Matriarchin Hilda (Famke Janssen), so viel Schmerz zuzufügen wie sie einst ihm.

Als der nächste Feiertag ins Haus steht, machen sich Boy und der Schamane auf den Weg in die Stadt. Dort eskaliert bei einer Versammlung die Situation, und Boy greift ein. Damit macht er sich zum Staatsfeind Nummer 1 und muss sich mit einer Gruppe ungewöhnlicher Widerstandskämpfer zusammentun, um zu überleben und endlich seine Rache zu bekommen.

Boy Kills World ist ein Feuerwerk von Action, bösem Humor und cleveren Einfällen

Wer nichts gegen ein bisschen – oder eher eine ganze Menge – bitterbösen, schwarzen, abstrusen Humor hat, wird bei Boy Kills World auf gleich zwei Arten atemlos: atemlos durch das Tempo und die Härte der Action und der trippig-abgedrehten Kampfchoreografien und atemlos vor Lachen.

Da unser Protagonist stumm und gehörlos ist, macht sich der Film einen cleveren Kniff zunutze: Boy kann nur Lippen lesen – und das auch nur, solange jemand nicht nuschelt oder eine andere Sprache spricht. Gleichzeitig kommentiert er in seinem Kopf das gesamte Geschehen und wir sind permanent an seinen oft etwas begriffsstutzigen Gedankengängen beteiligt.



Diese Kombination sorgt immer wieder für skurrile Momente, besonders auch deshalb, weil Boy als Dschungelkind extrem weltfremd ist. Seine naive Unbeholfenheit und deren Verbalisierung in seinem Kopf stehen in urkomischem, gefährlichem Kontrast zu seiner raubtierhaften Physis. Gleichzeitig wird nicht mit Blut, knackenden Knochen und wahrlich bizarren Kampfgegnern gespart.

Diese gespaltene Tonalität muss man mögen, aber wer diese Art von Humor mag, wird eine grandiose Zeit mit Boy Kills World auf Netflix haben.