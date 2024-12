Neu bei Netflix: Ein aufwühlender Kriegsfilm, dessen wahre Geschichte kaum jemand kennt

Bei Netflix gibt es heute einen ungewöhnlichen Kriegsfilm zu sehen, der die aufwühlende Geschichte eines lange Zeit nahezu unbekannten Bataillons erzählt. Er basiert auf wahren Begebenheiten.

"Keine Post, niedrige Moral": So lautete das Motto des sogenannten 6888. Bataillons, das für das US-Militär Ende des Zweiten Weltkriegs tätig war. Unter extrem widrigen Bedingungen und gegen erheblichen Widerstand in den eigenen Reihen erreichten sie ihr Ziel: Die Truppen ihrer Soldaten mit Briefen zu versorgen. Der Kriegsfilm The Six Triple Eight erzählt ab heute bei Netflix ihre Geschichte.

Der Kriegsfilm The Six Triple Eight bei Netflix erzählt eine fast unbekannte Geschichte

The Six Triple Eight spielt am Ende des Zweiten Weltkriegs: Von Großbritannien aus sind US-Soldaten in der Normandie gelandet und haben die Truppen Nazi-Deutschland mit ihren Verbündeten zurückgedrängt. Aber um die Moral der Kämpfer steht es nicht zum Besten. Und der Grund ist die Post.

Schaut euch hier den Trailer zu The Six Triple Eight an:

The Six Triple Eight - Trailer (English) HD

In Großbritannien hat sich ein Rückstau von über 17 Millionen Briefen gebildet: Weder die Soldaten noch die von ihnen geliebten Menschen in der Heimat können sich gegenseitig erreichen. Die Regierung instruiert daher das 6888. Bataillon mit der Organisation der Post.

Die Truppe, die fast ausschließlich aus schwarzen Soldat:innen besteht, will unter Leitung von Major Charity Adams (Kerry Washington) mutig ihren Beitrag leisten. Aber sie steht der ablehnenden Haltung männlicher Politiker und Offiziere ebenso gegenüber wie dem Rassismus einer ganzen Gesellschaft. Außerdem ist der Krieg noch nicht vorbei.

Der Kampf des 6888. Bataillons war lange Zeit fast unbekannt. Netflix' Kriegsfilm basiert auf einem Artikel des Autors Kevin M. Hymel, der 2019 auf die vergessene Geschichte der Abteilung aufmerksam machte. Kurze Zeit später verlieh US-Präsident Joe Biden der Truppe die Auszeichnung der Medal of Congress. Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch sechs der 855 Frauen des Bataillons am Leben.

The Six Triple Eight ist ab sofort auf Netflix verfügbar. Regie führte Tyler Perry. Neben Washington sind unter anderem Ebony Obsidian (Beale Street) und Dean Norris (Breaking Bad) vor der Kamera zu sehen.