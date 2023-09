Neu bei Netflix: Eine absolute Action-Eskalation, bei der 2 Stars schon nach 2 Tagen im Krankenhaus landeten

Im Netflix-Abo könnt ihr ab jetzt den abgedrehten Stunt-Spaß Jackass Forever streamen. Der Dreh zu dem Spektakel ist so eskaliert, dass zwei Stars direkt im Krankenhaus gelandet sind.

12 Jahre nach dem dritten Kinofilm wollte es die Jackass-Crew nochmal wissen. 2022 ist Jackass Forever erschienen, in dem das gewohnte Team rund um Johnny Knoxville, Steve-O & Co. Unterstützung von frischen, jüngeren Stunt- und Prank-Begeisterten bekommt.

Falls ihr den vierten Jackass-Film im Kino verpasst habt, könnt ihr die neuesten Exzesse der Kult-Truppe jetzt im Netflix-Abo streamen. Dass die Stars mittlerweile nicht mehr die Jüngsten sind und trotzdem keine Kompromisse eingehen, haben außerdem die eskalierenden Dreharbeiten gezeigt.

Jackass Forever bietet mehr Ekel-Aktionen, heftige Stunts und witzige Streiche

Eine Story hat der vierte Jackass-Teil wie gewohnt nicht. Erneut werden möglichst heftige Aktionen und anzügliche Witze aneinandergereiht, um für maximal vulgären oder schmerzhaft anzusehenden Spaß zu sorgen.

Wir wollen gar keine Stunts aus Jackass Forever verraten, die ihr am besten selbst zum ersten Mal erlebt, aber gerade Danger Ehren geht diesmal so nah an die Schmerzgrenze und darüber hinaus wie selten zuvor!

2 Jackass Forever-Stars sind blitzschnell im Krankenhaus gelandet

Bei einem Stunt für Jackass 4 wollten Johnny Knoxville und Steve-O auf ein Laufband springen, während sie Musikinstrumente trugen. Die Aktion wurde schon am zweiten Drehtag gefilmt und ging komplett schief. Wie wir damals berichteten, mussten beide Stars aufgrund der Sturzverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Danach konnte Jackass Forever anscheinend ohne größere Probleme abgefilmt werden.

Ob es auch einen fünften Jackass-Teil geben wird, steht nicht fest. Es sieht allerdings ganz danach aus, als hätte die Crew von damals den neuesten Film für eine Art Abschiedsvorstellung genutzt.

