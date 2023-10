Neu bei Netflix: Eine der besten Serien aller Zeiten, die in 134 Folgen bis an die Schmerzgrenze begeistert und schockiert

Bei Netflix gibt es jetzt alle 134 Folgen eines absoluten Serien-Highlights zu streamen. Die Geschichte über eine extrem kaputte Familie hat über 9 Staffeln hinweg Fans begeistert und verstört.

Wie kaputt kann man sein? Wer dieser Frage ernsthaft nachgehen möchte, muss Shameless sehen. Die gefeierte Serie über die dysfunktionale Gallagher-Familie ist jetzt mit allen neun Staffeln und 134 Episoden auf Netflix verfügbar.

Bei Netflix: Eine der besten Serien aller Zeiten schreckt vor keinem Thema zurück

Shameless dreht sich um die Gallaghers, die mit all ihren Marotten in der Southside von Chicago zu überleben versuchen. Patriarch der Familie ist der drogensüchtige Alkoholiker Frank (William H. Macy), der mehr Zeit in seiner Stammkneipe Alibi als mit seiner Familie verbringt. Seine sechs Kinder, unter anderem der älteste Sohn Lip (Jeremy Allen White), navigieren eine Existenz zwischen Drogen, Sex, Zukunftsplänen und tiefen psychischen Wunden.

Showtime William H. Macy in Shameless

Was womöglich klingt wie eine zutiefst tragische Serie, hält sich die Wage zwischen schockierenden Szenen und heftigen Lachanfällen. Kein Wunder, dass Shameless von vielen für seine Komplexität gefeiert wird (via Gamerant ) und auch in der Moviepilot-Community zu den besten Serien überhaupt gehört.

2021 ging die Serie mit einem emotionalen Finale zu Ende, das unter Shameless-Fans umstritten ist. Fest steht, dass die US-Adaption der gleichnamigen britischen Vorlage über neun Staffeln einzigartig viel Mut beweist.

