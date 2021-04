Einst großartige Serie endet bei Amazon: Wir erklären, was im Shameless-Finale passiert, damit ihr es nicht gucken müsst

Die einstige Erfolgsserie Shameless ist nach 11 Staffeln zu Ende gegangen. Das Finale gibt es jetzt bei Amazon Video. Welches Schicksal die Gallaghers nach 134 Folgen erwartet und warum viele Fans enttäuscht sind, könnt ihr hier nachlesen.

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 8,4 bei 4.600 Stimmen gehört Shameless zu den beliebtesten Serien der Moviepilot-Community. Das US-Remake der gleichnamigen britischen Serie begeisterte mit einem tollen Ensemble, schamlosem Humor und einer großen Portion Herz. Jetzt ist nach 11 Staffeln Schluss. Und die Enttäuschung ist groß.

Viele Zuschauende haben zwar im Verlauf der Jahre das Interesse verloren. Aber keine Sorge: Wenn ihr Shameless vorzeitig aufgegeben habt und dennoch wissen möchtet, wie die Geschichte der Familie Gallagher ausgeht, seid ihr hier genau richtig.

Kaufen und streamen könnt ihr das Serienfinale von Shameless jetzt bei Amazon Video * (auf Englisch). Auf Deutsch könnt ihr Staffel 11 derzeit beim Fox Channel via Sky Ticket sehen.

Aber seid gewarnt, es folgen nicht nur Spoiler zum Ende von Shameless, sondern auch Enttäuschung. Denn nach 11 Staffeln endet Shameless mit einen kontroversen Finale, das viele Fans verärgert. Warum das Shameless-Ende so missglückt ist, erfahrt ihr bei uns.



Kurz Zusammengefasst: Das passiert im Finale von Shameless Staffel 11 bei Amazon

Die Corona-Pandemie sowie die Gentrifizierung der South Side von Chicago sind große Themen in Staffel 11. Aufgrund von Geldproblemen schlägt Lip den Verkauf des Gallagher-Heims vor. Das stellt die Weichen für den letzten Handlungsbogen der Serie, der jedes Mitglied der Familie dazu bringt, sich über die eigene Zukunft Gedanken zu machen.

Schaut hier den Trailer zur kontroversen Final-Staffel von Shameless:

Shameless - S11 Trailer (English) HD

Die 11. Staffel kulminiert in einer Überraschungsfeier am ersten Hochzeitstag von Mickey und Ian. Hier kommen alle Charaktere (mit einer Ausnahme) ein letztes Mal zusammen. Was das Leben für sie nach dem Ende bereit hält, wird lediglich angedeutet:

V und Kev wollen das Alibi verkaufen und nach Louisville ziehen.

wollen das Alibi verkaufen und nach Louisville ziehen. Ian und Mickey verwerfen den Plan, in die edle West Side zu ziehen und bleiben der South Side treu. Das Thema Kinder wird zur Diskussion gestellt.

verwerfen den Plan, in die edle West Side zu ziehen und bleiben der South Side treu. Das Thema Kinder wird zur Diskussion gestellt. Lip hat nie den Weg aus der Armut geschafft. Er verkauft das Haus unter Wert und arbeitet als Lieferant, um Tami und Sohn Freddie zu ernähren. Ein zweites Kind ist unterwegs.

hat nie den Weg aus der Armut geschafft. Er verkauft das Haus unter Wert und arbeitet als Lieferant, um Tami und Sohn Freddie zu ernähren. Ein zweites Kind ist unterwegs. Debbie und Franny könnten bald nach Texas ziehen. Denn Deb hat sich in die brutale Kriminelle Heidi verliebt, die mit ihr durchbrennen will.

und Franny könnten bald nach Texas ziehen. Denn Deb hat sich in die brutale Kriminelle Heidi verliebt, die mit ihr durchbrennen will. Carl ist mittlerweile Hilfspolizist und verteilt Strafzettel an reiche Schnösel. Sein Job erfüllt ihn nicht mehr. Sein Kollege schlägt vor, das Alibi zu kaufen und daraus eine Polizisten-Bar zu machen.

ist mittlerweile Hilfspolizist und verteilt Strafzettel an reiche Schnösel. Sein Job erfüllt ihn nicht mehr. Sein Kollege schlägt vor, das Alibi zu kaufen und daraus eine Polizisten-Bar zu machen. Liam weiß nicht wo er in Zukunft leben soll. Zuletzt kümmerte er sich liebevoll um seinen kranken Vater Frank - was sonst keines der Geschwister tat.

Und so kommen wir noch zu Frank Gallagher (William H. Macy), dessen Leben sich in den vergangenen 11 Staffeln nur selten mit dem seiner Kinder überschnitt. All seine Exzesse und der Konsum von Drogen und Alkohol zeigen nun Wirkung. Denn Frank leidet an Demenz, die sich im Verlauf der Staffel zunehmend verschlimmert.

Shameless Staffel 11 bei Amazon: Kehrt Fiona für das Serienfinale zurück?

Falls ihr es nicht mitbekommen habt: zum Ende der 9. Staffel hat Hauptfigur Fiona Gallagher (Emmy Rossum) die South Side hinter sich gelassen, um fernab von Chicago und ihrer Familie einen Neustart zu wagen. Seitdem ließ sie sich nicht mehr blicken - nicht mal für die Hochzeit ihres Bruders.

© Showtime Shameless: Fiona

Entsprechend hoch waren die Fan-Hoffnungen, dass Fiona noch ein letztes Mal für das Finale zurückkehren würde. Und tatsächlich ist Fionas Präsenz im Serienfinale spürbar. So bekommen wir das leerstehende Diner Patsy's Pies und die Kirche zu sehen, in der Fiona einst Sean heiraten sollte. Schließlich ruft Frank im Delirium sogar ihren Namen.

Aber leider muss ich euch enttäuschen. Mehr als kleine Verweise auf Fionas Vergangenheit und kurze Ausschnitte aus der 1. Staffel gibt es nicht. Aufgrund der Pandemie und der damit einhergehenden Quarantänezeit soll es Emmy Rossum nicht möglich gewesen sein, für einen Gastauftritt zurückzukehren, wie Showrunner John Wells dem Hollywood Reporter erklärt.

Shameless Staffel 11 bei Amazon: Stirbt Frank Gallagher am Ende der Serie?

Die Kurzantwort: Ja. Frank ist sich seiner Demenzerkrankung bewusst und will sein Leben auf eigene Art beenden. Er setzt sich einen Goldenen Schuss Heroin. Nur sein Plan geht nicht auf und nun liegt er komatös auf der Couch des Familienheims.

Während seine Familie außer Haus ist, erwacht Frank und taumelt benommen durch Chicago, ehe er zusammenbricht und mal wieder in der Notaufnahme landet. Dort wird festgestellt: Frank hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dann geht alles recht schnell und nach wenigen Minuten verstirbt Frank in Abwesenheit seiner Kinder.

© Showtime Shameless: Frank

Franks Geist landet auf seinem Stammplatz im Alibi. Mit einem letzten Bier in der Hand schwebt er gen Himmel und blickt auf Chicago und sein Leben herab, während wir die Worte seines Abschiedsbriefes an seine Kinder hören, die an den ersten Monolog der Pilotfolge erinnern.

Ganz ohne Knall will sich Frank Gallagher aber nicht verabschieden. In der letzten Szene der Serie wird seine Leiche im Krematorium verbrannt. All der Alkohol in seinem Körper hat aber einen schockierenden Effekt: Franks Leiche explodiert.

Noch ein kontroverses Serienfinale: Das Ende von Shameless frustriert

Shameless begeisterte in den ersten Jahren von Staffel zu Staffel mit gleichbleibendem Niveau. Um Staffel 8 herum begannen aber die Probleme und nach dem Ausstieg von Emmy Rossum schwächelte die Serie noch mehr.

Nach dem Finale: Shameless und 29 weitere Serien, die 2021 enden

Im Großen und Ganzen ist die 11. und finale Staffel eigentlich gelungen. Die harten Produktionsbedingungen durch die Pandemie sind (bis auf die vielen Masken) kaum anzumerken und es gibt wieder zahlreiche herrliche Fremdscham-Momente. Warum ist also das Finale so missglückt?

© Showtime Shameless: Frank

Trotz einiger emotionaler Tränenmomente (Franks Tod, Flashbacks zu Staffel 1, Ian bezeichnet Lip als Vaterersatz) zeigt Shameless am Ende all den Fans, die einen Abschluss erwarten, den Mittelfinger. Denn es gibt keinerlei Auflösung der vielen Figurenschicksale. Die Geschichte jedes Familienmitglieds endet mit einem Cliffhanger, der in der nächsten Staffel aufgelöst werden will. Nur wird es diese nicht geben.

Die Serie hinterlässt zu viele Fragen und endet unbefriedigend für all die Fans, die die letzten 10 Jahre ihres Lebens in dieses Serie investiert haben. Besonders Fionas Abwesenheit hinterlässt einen faden Beigeschmack - wäre nicht wenigstens ein Videoanruf drin gewesen? Die größte Schandtat ist jedoch Franks Tod durch COVID-19, den keines seiner Kinder (hat Frank sie vorher alle angesteckt?) im Serienfinale mitbekommt.

Nichts kann diesen Mann töten - außer Corona. In einer Zeit, in der das Virus unser aller Leben auf den Kopf stellt und Millionen von Menschenleben fordert, ist der Tod einer Serienfigur an Corona natürlich realitätsnah. Aber sollte eine langlebige Serie nach 10 Jahren wirklich auf so einer realen und niederschmetternden Note enden?

Shameless begann mit Franks Motto "Wir haben vielleicht nicht viel. Aber wir wissen, wie man anständig feiert.". Am Ende der Serie ist mir aber gar nicht mehr zum Feiern zumute.

Shameless Staffel 11 und mehr: Die größten Streaming-Highlights im April 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an April-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV+ und TV NOW geprüft und stellen euch die 18 großen Serien-Highlights des Monats vor. Vom Horror-Geniestreich Ash vs. Evil Dead bis zum heiß ersehnten Fantasy-Epos Shadow and Bone.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Habt ihr das Shameless-Finale bereits gesehen? War es für euch ein würdiger Abschluss der Serie?