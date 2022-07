Neu bei Netflix: Einer der gruseligsten Schocker des Jahres, Haus des Geldes-Ersatz und 26 weitere Serien & Filme

Bei Netflix startet heute einer der gruseligsten Horrorfilme des Jahre. Was ihr am Wochenende noch streamen könnt? Hier gibt's die Übersicht der wichtigsten neuen Filme und Serien der Woche.

In den vergangenen Tagen hat Netflix wieder einige spannende Neuheiten ins Streaming-Angebot aufgenommen. Gerade Horrorfans kommen mit einem vielversprechenden Grusel-Highlight auf ihre Kosten. Pünktlich zum Wochenende findet ihr hier die Übersicht der wichtigsten neuen Filme und Serien.

Horrorfans kommen an diesem Wochenende wohl kaum an Incantation vorbei. Nichts weniger als einer der gruseligsten Schocker des Jahres soll der Found-Footage-Hit à la Blair Witch Project aus Taiwan sein, der international bereits viel Hype entfachen konnte. Ob euch die Geschichte über einen uralten Fluch wirklich in Angstzustände versetzen kann?

Incantation - Trailer (English Subs) HD

Für Serienfans hingegen hat Netflix diese Woche einige spannende Neuheiten an den Start gebracht. Von der witzigen Finanz-Satire King of Stonks, dem animierten Vikings-Ersatz Vinland Saga bis zur Geister-Teen-Comedy Boo, Bitch ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ihr seid noch vom Haus des Geldes-Remake enttäuscht? Dann könnte die spanische Gefängnis-Thriller-Serie Die längste Nacht vielleicht das Richtige für euch sein.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Die längste Nacht verspricht Action-Kracher für Haus des Geldes-Fans:

Die längste Nacht - Trailer (Deutsch) HD

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

