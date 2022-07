Von Herr der Ringe bis House of the Dragon: Diese 20 Serien-Highlights starten noch dieses Jahr

Das Serienjahr 2022 hat neben House of the Dragon und Der Herr der Ringe noch einige Highlights auf Lager. Hier findet ihr die 20 spannendsten Serienstarts der kommenden Monate, die unsere Vorfreude entfachen.

Nachdem wir bereits die 20 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2022 gekürt haben, blicken wir nun voller Vorfreude auf die Highlights der nächsten sechs Monate. Neben der heißerwarteten Herr der Ringe-Serie und dem Game of Thrones-Prequel House of the Dragon gibt es im Streaming-Angebot von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. noch viel mehr zu entdecken.

Wir haben für euch eine Auswahl an 20 vielversprechenden Serien-Highlights zusammengestellt, die noch in diesem Jahr starten sollen und die sich Serienfans unbedingt vormerken sollten. Ausgelassen haben wir dabei kommende Serien, die bereits in den USA liefen und in Deutschland noch nicht veröffentlicht wurden, wie Star Trek: Strange New Worlds, Peacemaker, oder den Western-Kracher 1883.

Serien-Highlights 2022: 1899 bei Netflix

1899 - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Serie: 1899

Start: Herbst 2022 bei Netflix

Worum es im neuen Projekt des Dark-Duos Jantje Friese und Baran bo Odar wirklich geht, ist (noch) ein großes Geheimnis. Die Handlung folgt den Menschen an Bord eines Auswandererschiffes, das von Europa nach New York fährt. Ein mysteriöses zweites Schiff, das eine unerwartete Wendung bringen soll, lässt uns schon jetzt rätseln, was sich Friese und Odar nach ihrem maximal komplexen Zeitschleifen-Epos diesmal ausgedacht haben.

Serien-Highlights 2022: Star Wars - Andor bei Disney+

Andor - S01 Trailer (Deutsch) HD

Serie: Star Wars: Andor

Start: 31. August 2022 bei Disney+

Serien-Highlights 2022: Bridgerton Spin-off bei Netflix

Serie: Bridgerton Spin-off

Start: vsl. Ende 2022 bei Netflix / Dreharbeiten seit Mai beendet

Serien-Highlights 2022: Cabinet of Curiosities bei Netflix

Cabinet of Curiosities - S01 Teaser Trailer (English) HD

Serie: Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities

Start: vsl Herbst 2022 auf Netflix

Der Rebellen-Spion Cassian Andor steht ganz im Zentrum der neuen Star Wars-Serie, die seine Vorgeschichte rund 5 Jahre vor den Ereignissen aus Rogue One beleuchtet. Zum Cast gehören neben Diego Luna als Cassian Andor auch Stars wie Stellan Skarsgård und Fiona Shaw . Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Senatorin Mon Mothma, die erneut von Genevieve O'Reilly verkörpert wird. Die erste Staffel besteht aus 12 Episoden. Eine zweite und abschließende Season wurde auch schon bestellt.Der Netflix-Erfolg Bridgerton bringt in diesem Jahr eine Spin-off-Serie hervor, die die Vorgeschichte der Königin Charlotte näher beleuchtet. Diese wird in jungen Jahren mit König George III verheiratet und muss sich am Hof mit zahlreiche Intrigen auseinandersetzen. Da das noch unbetitelte und von Shonda Rhimes geschriebene Queen Charlotte-Prequel in die Vergangenheit eintaucht, können sich Fans auf einige jüngere Versionen bekannter Figuren wie Lady Danbury und Violet Bridgerton freuen.

Diese Horror-Anthologie bringt uns acht verschiedene Gruselgeschichten von einflussreichen Horror-Regisseur:innen, die alle von Produzent Guillermo del Toro persönlich ausgewählt wurden: Jennifer Kent (Babadook), David Prior (The Empty Man), Keith Thomas (The Vigil), Panos Cosmatos (Mandy), Catherine Hardwicke (Twilight), Vincenzo Natali (Cube), Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night) und Guillermo Navarro (del Toros treuster Kameramann). Zum Cast gehören unter anderem Andrew Lincoln, Ben Barnes und Rupert Grint.



Serien-Highlights 2022: Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht bei Amazon

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Serie: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Start: 2. September 2022 auf Amazon Prime Video

Keine Serie wird in diesem Jahr so mit Spannung erwartet wie die Rückkehr nach Mittelerde. Amazons sündhaft teures Herr der Ringe-Prequel verspricht eine epische Geschichte im Zweiten Zeitalter und jede Menge Abenteuer mit Menschen, Elben, Zwergen, Orks, Harfüßen und vielen weiteren Mittelerde-Wesen. Und wie der Titel bereits verspricht, wird bestimmt auch ein gewisser Sauron seine Finger im Spiel haben.



Serien-Highlights 2022: Gänsehaut um Mitternacht bei Netflix

Gänsehaut um Mitternacht - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Serie: Gänsehaut um Mitternacht

Start: 7. Oktober 2022 auf Netflix

Nach Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor sowie Midnight Mass erwartet uns in diesem Jahr die nächste Serie des Horrormeisters Mike Flanagan. Gänsehaut um Mitternacht bzw. The Midnight Club basiert auf den Young Adult-Romanen von Christopher Pike und folgt einer Gruppe todkranker Jugendlicher, die in einem Hospiz leben und sich zur Mitternacht gruselige Geschichten erzählen. Als einer von ihnen stirbt, beginnen sich seltsame Vorfälle zu ereignen.



Serien-Highlights 2022: House of the Dragon bei HBO und Sky

House of the Dragon - S01 Teaser Trailer 2 (English) HD

Serie: House of the Dragon

Start: 22. August 2022 in Deutschland bei Sky

Serien-Highlights 2022: Interview with the Vampire auf AMC

Interview With the Vampire - S01 Teaser Trailer (English) HD

Serie: Interview With the Vampire

Start: Herbst 2022 bei AMC

Serien-Highlights 2022: Jigsaw bei Netflix

Serie: Jigsaw

Start: vsl. Ende 2022 bei Netflix / Projekt ist seit März abgedreht

Die Vorgeschichte einer der größten Fantasy-Serien unserer Zeit taucht tief in die Historie der Familie Targaryen ein, die mehrere hundert Jahre vor den Ereignissen aus Game of Thrones über Westeros herrschen. Die Serie basiert auf mehreren Kurzgeschichten von George R.R. Martins sowie seinem Buch Feuer und Blut. Ob House of the Dragon mit seinem riesigen Figuren-Ensemble, brutalen Ränkespielen und jeder Menge Drachen überzeugen kann oder von der Last des kontroversen Game of Thrones-Finales erdrückt wird, erfahren wir diesen Sommer.Interview With the Vampire basiert wie schon Interview mit einem Vampir mit Brad Pitt und Tom Cruise auf Anne Rices Chronik der Vampire-Romanzyklus. Ein weiteres Mal steht die tragische Geschichte von Louis de Pointe du Lac ( Jacob Anderson ) im Zentrum, der im New Orleans des frühen 20. Jahrhunderts auf den Vampir Lestat de Lioncourt ( Sam Reid ) trifft und selbst zum Blutsauger wird. Die Serie soll dabei den Startschuss für ein ganzes Serien-Universum geben, dass auf Rices Romanreihen Chroniken der Vampire und Die Mayfair-Hexen basiert.

Hat Netflix etwa schon sein nächstes Haus des Geldes (das kein grauenvolles Remake ist) gefunden? Die Hauptrolle in der an eine wahre Geschichte angelehnten Heist-Serie spielt Breaking Bad-Schurke Giancarlo Esposito. Als Leo Rap führt er eine Bande von Dieb:innen an, die während eines Hurrikans den (wie sollte es auch anders sein) größten Heist der Geschichte durchführen wollen. Erbeutet werden sollen Wertpapiere im Wert von 70 Milliarden Dollar. Die Serie soll sich durch eine non-lineare Erzählung auszeichnen, die einen Zeitraum von 24 Jahren umspannt.



Serien-Highlights 2022: Love and Death auf HBO Max

© HBO Max Elizabeth Olsen in Love and Death

Serie: Love and Death

Start: 2. Jahreshälfte bei HBO Max / Dreharbeiten seit April 2022 abgeschlossen

Serien-Highlights 2022: Monster - The Jeffrey Dahmer Story bei Netflix

Serie: Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Start: 2. Jahreshälfte auf Netflix / Dreharbeiten seit 2021 abgeschlossen

Serien-Highlights 2022: Sandman bei Netflix

Sandman - Ankündigungs-Teaser (Deutsch) HD

Serie: Sandman

Start: 5. August 2022 bei Netflix

Fans der Scarlet Witch können sich auf ein Serien-Wiedersehen mit Elizabeth Olsen in der von David E. Kelley geschriebenen HBO Max-Produktion Love and Death freuen. Darin spielt sie die bekannte Mörderin Candy Montgomery, die 1980 ihre Freundin Betty Gore mit einer Axt tötete. Die stargespickte Miniserie zählt neben Olsen unter anderem auch Jesse Plemons Elizabeth Marvel und Krysten Ritter zur Besetzung.Ryan Murphy und Ian Brennan haben nach The Politician und Hollywood gemeinsam eine weitere Serie für Netflix kreiert. Darin wird Evan Peters zum berühmten Serienkiller Jeffey Dahmer. In 10 Episoden werden die Gräueltaten Dahmers durch die Geschichten seiner zahlreichen Opfer beleuchtet.

Mit Sandman verfilmt Netflix die populäre Graphic-Novel-Reihe von Neil Gaiman – eine epische Erzählung zwischen Mythologie, Folklore und Märchen über die Mächte zwischen Leben und Tod. Protagonist ist der Herr der Träume, Dream (Tom Sturridge), der nach über 100-jähriger Gefangenschaft wieder Ordnung in sein Traumreich bringen muss.



Serien-Highlights 2022: Shantaram bei Apple TV+

Serie: Shantaram

Start: 2. Jahreshälfte auf Apple TV+ / Dreharbeiten wurden Ende 2021 beendet

Serien-Highlights 2022: She-Hulk auf Disney+

She-Hulk: Die Anwältin - S01 Trailer (Deutsch) HD

Serie: She-Hulk: Die Anwältin

Start: 17. August 2022 auf Disney+

Serien-Highlights 2022: Shogun bei FX

Serie: Shogun

Start: vsl. Ende 2022 bei FX / Dreharbeiten wurden im Frühling beendet

Serien-Highlights 2022: The Power bei Amazon

Serie: The Power

Start: vsl. Ende 2022 bei Amazon Prime Video / Dreharbeiten sollen im August enden

Serien-Highlights 2022: The Witcher - Blood Origin auf Netflix

The Witcher Blood Origin - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Serie: The Witcher: Blood Origin

Start: vsl Ende 2022 bei Netflix /Nachdrehs seit April abgeschlossen

Apple TV+ verfilmt Gregory David Roberts' Roman über einen australischen Bankräuber, der in den späten 80ern nach Indien flüchtet und dort in die Unterwelt Mumbais eintaucht. Die Hauptrolle in Shantaram spielt Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam . Seit knapp 20 Jahren versucht Hollywood die epische Geschichte zu verfilmen (zeitweise war Johnny Depp als Star vorgehen) und seit 2019 befindet sich die Shantaram-Serie nun schon in Produktion.Nach Moon Knight und Ms. Marvel wird die dritte MCU-Serie in diesem Jahr erneut das Genre wechseln. Im Format einer 10-teiligen Anwalts-Comedy folgen wir hier den Erlebnissen der von Tatiana Maslany verkörperten Jennifer Walters, die sich wie ihr Cousin Bruce Banner in ein mächtiges grünes Wesen verwandeln kann. Mit jeder Menge. Metahumor muss She-Hulk nicht nur das chaotische Leben einer Frau Mitte Dreißig meistern, sondern auch das als Anwältin, die Wesen mit Superkräften vertritt.Die 80er-Jahre-Miniserie Shogun ist Kult. Nun erhält der gleichnamige Roman von James Clavell eine neue und aufwendig produzierte Adaption bei FX. Erzählt wird die epische Geschichte des Navigators John Blackthorne ( Cosmo Jarvis ), der im 17. Jahrhundert an der Küste Japans Schiffbruch erleidet und später als Vertrauter des mächtigen Daimyos Toranaga ( Hiroyuki Sanada ) in ein gefährliches Intrigenspiel hineingerät.Die neue Fantasy-Thriller-Serie von Amazon Prime Video adaptiert den Roman The Power von Naomi Alderman. Darin entwickeln junge Frauen plötzlich die Fähigkeit Stromschläge auszustoßen. Mit ihrer neu erlangten Macht wird sich die Welt schlagartig verändern. Zum Cast gehören unter anderem Auli'i Cravalho Daniela Vega und Alice Eve

Die Wartezeit auf die 3. Staffel The Witcher wird lang. Aber Netflix hat vorgesorgt und für 2022 eine Prequel-Serie in den Startlöchern, die tief in die Vergangenheit und Mythologie des Kontinents eintaucht. Blood Origin spielt 1200 Jahre vor Geralts und Ciris Abenteuern und erforscht die Mysterien der Sphärenkonjunktion und den Ursprung des ersten Hexers. Zu sehen gibt's dabei unter anderem Action-Göttin Michelle Yeoh als gefährliche Schwert-Elfin.



Serien-Highlights 2022: Tulsa King bei Paramount+

Tulsa King - S01 Teaser Trailer (English) HD

Serie: Tulsa King

Start: 13. November bei Paramount+ (US)

Serien-Highlights 2022: Wednesday auf Netflix

Wednesday - S01 Teaser Trailer (English) HD

Serie: Wednesday

Start: 4. Quartal 2022 bei Netflix

Bevor der Streamingdienst Paramount+ im Dezember 2022 endlich in Deutschland startet, bringt dieser mit einer neuen Serie zwei spannende Namen zusammen. In dem von Taylor Sheridan (Sicario, Yellowstone) kreierten Mafia-Drama spielt Sylvester Stallone die Hauptrolle des Mafia-Capo Dwight Manfredi, der nach 25 Jahren Gefängnis ins Exil nach Tulsa in Oklahoma entsandt wird, wo er sich ein eigenen kriminelles Imperium errichtet.

Die morbiden wie phantastischen Erzählwelten von Tim Burton und der Addams Family treffen erstmals aufeinander. Die von den Smallville-Schöpfern Miles Millar und Alfred Gough entwickelte und von Burton inszenierte Horror-Fantasy-Serie folgt den Abenteuern von Wednesday Addams (Jenna Ortega) an der Nevermore Academy. Haben wir schon erwähnt, dass die Serienmusik von Danny Elfman komponiert wird? Tim Burton-Fans sollten sich Wednesday auf jeden Fall vormerken. Und alle anderen auch.



