Horror-Hit 2022 spielte das 10-fache (!) seines Budgets ein: Jetzt schnappt sich The Last of Us-Star Pedro Pascal das nächste Projekt des Machers

Mit Barbarian lieferte Zach Cregger 2022 einen beachtlichen Horror-Hit ab. Für seinen nächsten Film hat sich der Regisseur mit Pedro Pascal das erste namhafte Cast-Mitglied geschnappt.

Neben dem finanziellen Hit Smile - Siehst Du es auch? zählte auch der unvorhersehbare Genre-Ritt und Airbnb-Schocker Barbarian zu den großen Horror-Hypes 2022. Mit einem Budget von 4,5 Millionen Dollar und einem Box Office-Ergebnis von weltweit 45 Millionen Dollar spielte der Streifen das 10-fache seiner Kosten wieder ein.

Wenig überraschend bekam Regisseur Zach Cregger schnell einen Zuschlag für sein neues Projekt, für das jetzt der erste Star feststeht.

Nach The Mandalorian und The Last of Us: Pedro Pascal schnappt sich neuen Film des Barbarian-Machers

Laut Deadline ist Pedro Pascal der erste große Star im kommenden Projekt des Barbarian-Regisseurs. Horror-Erfahrung sammelte der Schauspieler aus Serien wie The Mandalorian zuletzt als Hauptdarsteller in The Last of Us. Das neue Werk von Cregger heißt Weapons und erste Infos zur Handlung sind noch sehr vage.

Der Hollywood Reporter beschrieb die Story als Horror-Epos mit mehreren Handlungssträngen, die miteinander verwoben sein sollen. Als Vergleich wird das Meisterwerk Magnolia von Paul Thomas Anderson genannt.

Ein genauer Kinostart von Weapons steht noch nicht fest. Ein Release im kommenden Jahr ist aber nicht unwahrscheinlich. Davor könnt ihr den großartigen Barbarian bei Disney+ im Abo streamen. *

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



