Neu bei Netflix im September: Der fast 3-stündige Marilyn Monroe-Film, Fantasy-Nachschub, Cobra Kai und mehr

Netflix erfrischt im September sein Angebot. Ihr könnt euch auf einige spannende Filme und Serien freuen. Wir stellen euch die Neuzugänge und die Highlights vor.

Netflix feiert im September den Mythos Marilyn Monroe. Am Ende des kommenden Monats startet das heißerwartete, 170 Minuten lange Biopic Blond über den ikonischen Filmstar der Studio-Ära Hollywoods, verkörpert von Ana de Armas. Lest hier mehr über die überraschend hohe Altersfreigabe von Blond nach.

Außerdem wird wieder gekickt. Nicht mal ein Jahr nach Staffel 4 startet schon Staffel 5 von Cobra Kai. Als Fantasy-Antwort auf Der Herr der Ringe und House of the Dragon präsentiert Netflix zudem Fate: The Winx Saga Staffel 2. Hier könnt ihr die Trailer zu Cobra Kai und Blond sehen. Weiter unten folgt die Übersicht über alle neuen Filme und Serien bei Netflix im September.

Blond - Trailer (Deutsch) HD

Cobra Kai - S05 Trailer (Deutsch) HD





Alle neuen Serien bei Netflix im September

Netflix Original-Filme im September

Weitere Filme bei Netflix im September

Netflix-Dokumentationen im September

6. September: Der smarte Umgang mit Geld

6. September: Untold: The Race of the Century

7. September: Chef's Table: Pizza

7. September: Indische Serienmörder: Tagebuch eines Killers

8. September: The Anthrax Attacks

14. September: Die Verbrechen unserer Mutter

15. September: „Imperator“ Fatih Terim

16. September: Skandal! Der Sturz von Wirecard



21. September: The Real Bling Ring: Hollywood Heist

21. September: Wanna Marchi: Die Fernsehbetrügerin

22. September: Das Traumleben von Georgie Stone

26. September: A Trip to Infinity

28. September: Eat the Rich: Wie die GameStop-Aktie die Wallstreet auf den Kopf stellte



Comedy-Specials bei Netflix im September

6. September: Sheng Wang: Sweet and Juicy

6. September: Rodrigo Marques: Feind des Niveaus

13. September: Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum

15. September: Liss Pereira: Durchschnittlich erwachsen

20. September: Patton Oswalt: We All Scream

27. September: Nick Kroll: Little Big Boy

Animes bei Netflix im September

1. September: JoJo's Bizarre Adventure: Folgen 13-24

16. September: Drifting Home

Cyberpunk: Edgerunners BALD VERFÜGBAR

Inhalte für Familien und Kinder bei Netflix im September

1. September: Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken: Staffel 2

2. September: Ivy & Bean vertreiben das Schulgespenst

2. September: Ivy & Bean

2. September: Ivy & Bean: Zum Tanzen verurteilt

5. September: CoComelon: Staffel 6

6. September: Bee and PuppyCat

12. September: Ada Twist: Staffel 3

15. September: Hunde im All: Staffel 2



16. September: Gymnastics Academy: A Second Chance

19. September: Ein lustiges Hundeleben: Staffel 3

22. September: Karmas Welt: Staffel 4

23. September: Pokémon: Die Arceus Chroniken

26. September: My Little Pony – Mit Huf und Herz: Kapitel 2

30. September: Die Phantomwelpen

Hier kommt ihr direkt zur September-Übersicht von Disney+

Podcast: Better Call Saul als zweites Ende von Breaking Bad

Better Call Saul erinnert uns als herausragende Serie am Ende noch einmal daran, warum wir Breaking Bad so geliebt haben. Wir legen mit unserem Gast Jonas Ressel von Cinema Strikes Back die Serie auch Neulingen nahe, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat das Spin-off Better Call Saul seiner Mutterserie Breaking Bad voraus? Wie ergänzen die zwei Serien einander? Das und mehr diskutieren wir, wenn es um Lieblingsfiguren, die Wechselwirkung von Tribut und Unabhängigkeit sowie das große unerwartete Finale geht.