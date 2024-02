Neu bei Netflix: Richtig gute Videospiel-Action, mit der der Regisseur seine Karriere gerettet hat

Bei Netflix könnt ihr heute eine gelungene Mischung aus Videospielverfilmung und Biopic sehen. Die rasante Auto-Action von Sci-Fi-Visionär Neill Blomkamp macht sogar der Fast & Furious-Reihe Konkurrenz.

Lange Zeit gab es keine richtig guten Videospielverfilmungen. Doch in den letzten Jahren konnten Filme wie Der Super Mario Bros. Film oder Serien wie The Last Of Us Erfolge feiern. Bei Gran Turismo handelt es sich jedoch um keine klassische Videospielverfilmung, denn hier wird die Geschichte von Jann Mardenborough erzählt, der durch die GT Academy zum Rennfahrer wurde.

Das Game-Biopic Gran Turismo könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.



Vom Simulator auf die Rennstrecke: Darum geht’s in Gran Turismo

Der walisische Teenager Jann Mardenborough (Archie Madekwe) träumt davon, Profi-Rennfahrer zu werden. Bis dahin übt er beim Videospiel Gran Turismo, was seinen Vater Steve (Djimon Hounsou) nicht gerade begeistert. Als Marketing-Manager Danny Moore (Orlando Bloom) die Idee der GT Academy ins Leben ruft, ist Janns große Chance gekommen. Bei der GT Academy erhalten Gran Turismo Spieler nämlich die Gelegenheit, sich einen Platz in einem echten Rennwagen zu erspielen.

Zwar wird Jann Mardenborough im Film von Schauspieler Archie Madekwe dargestellt, doch der Rennfahrer hat auch eine Rolle im Film. Als technischer Berater und als Stuntfahrer, bzw. Stunt-Double für den Hauptdarsteller, war er direkt am Werk über sein Leben beteiligt.



Mit Gran Turismo gelingt Neill Blomkamp der Genresprung

Regisseur Neill Blomkamp ist vor allem für seine Science-Fiction-Filme bekannt. District 9 und Elysium waren erfolgreiche Filme, die den Südafrikaner mit dem Genre verbunden haben. Nachdem jedoch sein dritter Spielfilm Chappie gefloppt ist und der fünfte Alien-Film, bei dem er Regie führen sollte, abgebrochen wurde, wandte Blomkamp sich dem Horror-Film zu. Demonic wurde ebenfalls kein Kassenschlager. Nun konnte der Regisseur mit Gran Turismo 10 Jahre nach Elysium endlich wieder einen Hit landen.

Ähnlich wie District 9 der Alien-Invasion eine neue Perspektive verliehen hat, bietet Gran Turismo als Kombination aus Videospiel-Adaption und Biopic einen frischen Ansatz. Ursprünglich sollte Gran Turismo eine fiktionale Erzählung werden. Dies wäre allerdings eine vertane Chance, da die Geschichte des Rennfahrers Jann Mardenborough einzigartig und eng mit dem Spiel verknüpft ist. Natürlich durfte dabei die Renn-Action auch nicht zu kurz kommen. Damit diese sich nicht zu ähnlich sehen, haben sich die Filmschaffenden einiges einfallen lassen. Besonderes Highlight ist ein Rennen, das mit einem Helikopter aufgenommen wurde. Diese Kombination macht Gran Turismo zu einem einzigartigen und sehenswerten Film.

Die Rennfahrer-Action Gran Turismo ist bei Netflix in der Flatrate verfügbar.