Neu im Heimkino: Der beste Actionfilm des Jahres mit großartigen Extras - Top Gun 2-Hundemarke und 2 Stunden Bonusmaterial

Wer jetzt bestellt, könnte sie noch vor Weihnachten bekommen: Die Top Gun Superfan-Collection mit 2 Filmen in 4K, Dog Tags, Magnet-Stickern und mehr.

Top Gun: Maverick bietet berauschende Flieger-Action und einen Tom Cruise in der Form seines Lebens. Die Fortsetzung des 80er-Klassikers Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel übertrifft sogar den Vorgänger in Sachen Action-Unterhaltung.

Ein echtes Sammlerstück für Filmfans ist die Superfan-Collection, die aktuell noch erhältlich ist. Dabei bekommt ihr beide Top-Gun-Filme in 4K-Steelbooks und zahlreiche Extras.

Superfan-Collection mit Top Gun 1+2 in 4K Deal Zu Amazon

Das bietet die Top Gun & Top Gun: Maverick Superfan Collection

Die Kollektion enthält zwei 4K-Steelbooks von Top Gun (1986) und dessen gefeierter Fortsetzung Top Gun: Maverick, der zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres gehört. Die Steelbooks enthalten jeweils beide Filme in 4K UHD-Qualität sowie auf Blu-ray. Dabei sind die Discs ausgestattet mit zahlreichen Extras über die aufwendige Entstehung der Filme.

Hinzu kommen:

Flieger Hundemarken

Untersetzer

ein Foto-Set

Maverick-Schlüsselanhänger

Bei Amazon bekommt ihr die Top Gun & Top Gun: Maverick Superfan Collection * momentan für 119 Euro.

Paramount Top Gun 2 Superfan Collection

Worum geht's in Top Gun: Maverick mit Tom Cruise?

Nach mehr als 30 Jahren im Dienst als erstklassiger Flieger der Navy, ist Pete Mitchell (Tom Cruise), besser bekannt als Maverick, dort wo er hingehört: Er geht als Testpilot an seine Grenzen, um seinen Mut unter Beweis zu stellen. Beförderungen in der Rangordnung versucht er auszuweichen, da sie ihn für immer an den Boden fesseln würden - so wie Tom 'Iceman' Kazansky (Val Kilmer), der mittlerweile zum Admiral aufgestiegen ist.

Doch auch eine junge Riege zu trainierender Pilot:innen wie Gooses Sohn Rooster (Miles Teller), Hangman (Glen Powell), Bob (Lewis Pullman) und Phoenix (Monica Barbaro) rückt nach, um sich ihren Platz am Himmel zu erkämpfen. Außerdem hat es die alleinerziehende Mutter Penny Benjamin (Jennifer Connelly) Maverick angetan.

Heimkino-Alternativen für Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick kam nicht nur beim Publikum, sondern auch bei der Kritik sehr gut. Zudem ist der Film ein schöner Beweis, dass das zeitgenössische Blockbuster-Kino ausbestehen kann. Regisseur Joseph Kosinski hat womöglich den besten Actionfilm seit Mad Max: Fury Road abgeliefert.