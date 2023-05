Neu im Kino: Actionreiche Mischung aus Fantasy, John Wick und Marvel-Bombast, die niemand auf dem Schirm hatte

Marvel ist nicht die einzige Kino-Anlaufstelle für Superhelden-Fantasy. Die Manga-Adaption Saint Seiya bietet jetzt beinharte John Wick-Kämpfe, gewaltige Bilder und griechische Gottheiten.

Schillernde Rüstungen, knallbunte Fantasy-Kämpfe und uralte Gottheiten, die die Menschheit bedrohen. Was nach den zentralen Bestandteilen von Marvel-Filmen wie Avengers 4: Endgame oder Eternals klingt, sind die zentralen Elemente von Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac - Der Film, der mit John Wick-Action einen der erfolgreichsten Manga aller Zeiten auf die Leinwand bringt. Jetzt gibt es das Spektakel im Kino.

Fantasy-Kracher mit John Wick-Ritter für Marvel-Fans: Darum geht's in Saint Seiya

In Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac findet der Straßenjunge Seiya (Mackenyu) plötzlich heraus, dass er dazu bestimmt ist, die junge Sienna (Madison Iseman) zu beschützen. In ihr steckt eigentlich die sagenumwobene griechische Gottheit Athene, deren gewaltige Kräfte machthungrige Paramilitärs wie Guraad (Famke Janssen) neidisch beäugen.

Aber um seiner Rolle gerecht zu werden, muss Seiya noch eine Menge lernen. Und viele Feinde überwinden. Wie bereits der Trailer verspricht, ist der Kino-Blockbuster mit Martial-Arts-Choreografien gespickt, die selbst einen John Wick aufhorchen lassen würden.

Saint Seiya wirkt auf dem Papier wie eine Art Bingo-Spiel, das Marvel-Fantasy, John Wick-Kämpfe, CGI-Bombast und Kostümdrama vereint. Game of Thrones-Star Sean Bean und X-Men-Heldin Janssen sind mit von der Partie. Und Mackenyu kann schon jetzt zeigen, wie gut er sich in Netflix' One Piece-Serie schlagen würde.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.