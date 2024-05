Neu im Stream: 3-stündiges Oscar-Meisterwerk aus Japan, das ihr völlig kostenlos streamen könnt

Mit ein wenig Offenheit und Geduld können bestimmte Filme unsere Herzen für immer erobern. Dann werden drei Stunden Laufzeit zum lebensbejahenden Erlebnis – und das auch noch kostenlos.

Drei Stunden Laufzeit? Wer hat denn dafür die Geduld, und das auch noch in der heutigen Zeit? Die Antwort: Ihr! Zumindest hoffentlich, denn mit ein wenig Ausdauer werden drei Stunden vom abschreckenden Längen-Marker zum unvergesslichen Filmerlebnis. Seid ihr dem gewachsen? Ihr überlegt noch? Dann wollen wir mal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.

Drive My Car ist auf den ersten Blick ein weiteres Drama, in dem Menschen viel und lange einfach nur miteinander reden. Das ist aber so gut, dass der Film 2022 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Völlig zu Recht. Woher unsere Begeisterung und die der Academy rührt … davon könnt ihr euch in diesem Artikel überzeugen. Oder ihn einfach selbst anschauen – im kostenlosen Stream der Arte-Mediathek.



Im Oscar-Meisterwerk Drive My Car treffen zwei bewegende Lebensgeschichten aufeinander

Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) ist Künstler durch und durch. Er lebt das Theater als Regisseur und Schauspieler. Seiner Frau Oto (Reika Kirishima) ging es genauso. Sie schrieb als Autorin selbst Stücke – bis vor zwei Jahren, als Yusuke sie durch einen Schicksalsschlag verlor. Jetzt geht er seinem Beruf ganz allein nach.

Ebendieser Beruf führt ihn zu einem Festival, auf dem er Anton Tschechows endlos wiederaufgeführtes Stück Onkel Wanja inszenieren soll. Für die Dauer des Auftrags erhält er eine private Chauffeurin namens Misaki (Toko Miura). Auch sie hadert mit ihrer Vergangenheit.

rapid eye movies Tôko Miura und Hidetoshi Nishijima in Drive My Car

Im Verlauf ihrer gemeinsamen Autofahrten beginnen die beiden, sich einander zu öffnen und mehr von sich zu erzählen. Sie entwirren ihre Erfahrungen und Verluste, ihre Wünsche und Trauer, trennen Reue von Hoffnung und machen ihre ersten Schritte in eine neue Zukunft.

Drive My Car in der Arte-Mediathek ist eine Lehrstunde über das Leben, die ihren Oscar mehr als verdient hat

In Cannes gewann Drive My Car seinerzeit den Preis für das beste Drehbuch, bei den Oscars 2022 wurde er als bester internationaler Film ausgezeichnet. Kein Wunder, denn bei Drive My Car stimmt eben alles: Als Vorlage diente eine Kurzgeschichte des japanischen Erfolgsautors Haruki Murakami. Mit Burning-Regisseur Ryusuke Hamaguchi inszenierte jemand den Stoff, der ganz genau weiß, wie Menschen ticken.

Das sieht man in Drive My Car immer wieder. Hamaguchi lässt seine Figuren auf sensibelste Weise aufeinandertreffen, weiß genau, wann gesprochen und wann geschwiegen werden muss. Die Schwere und Stille eines Verlustes, die uns erdrücken kann, findet hier ebenso ihren Platz wie Gespräche, die intensiv, aufwühlend, anregend sind.

rapid eye movies Drive My Car

Drive My Car zeigt zu jeder Zeit in fesselnden Interaktionen, was menschliche Beziehungen ausmacht. Wie schmerzhaft sie zu Lebzeiten, aber auch nach einem Verlust sein können – aber auch, wie lebens- und liebenswert sie das Leben machen. Und am Ende stehen wir da und haben nicht nur mehr über die Figuren, sondern uns selbst gelernt.

Diese unglaublich kluge und erlebenswerte Lehrstunde über das Leben könnt ihr aktuell ganz kostenlos im Stream in der Arte-Mediathek genießen.