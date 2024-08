Neue 99-Cent-Aktion bei Amazon Prime – mit Jason Statham-FSK-18-Action und einem der besten Filme des Jahres

Bei Amazon ist es wieder Zeit für eine 99 Cent Aktion: Aktuelle Blockbuster und ein paar Geheimtipps könnt ihr jetzt super günstig bei Prime Video leihen, darunter zum Beispiel The Beekeeper, Uncharted und Mad God.

Das Sommerloch hat euch voll im Griff und das wechselhafte Wetter vermiest euch gerade so richtig die Laune? Dann hebt die aktuelle 99 Cent Aktion bei Amazon Prime Video vielleicht eure Stimmung.



Wie gewohnt könnt ihr nämlich aktuell wieder aus einer bunten Mischung von aktuellen Kinofilmen verschiedener Genres wählen, die ihr zum günstigen Preis von nur 99 Cent ausleihen dürft. Wir haben für euch eine Auswahl der besten Titel der Aktion zusammengestellt.

99 Cent Aktion bei Amazon Prime Video Deal Zu Amazon

The Beekeeper, Challengers und mehr für nur 99 Cent streamen

Amazon bietet euch im Rahmen der neuesten 99 Cent Aktion diverse Filme verschiedenster Genres zum Ausleihen an. Dazu gehören aktuelle Action-Kracher, aber auch gefühlvolle Dramen.



Challengers - Rivalen: Das Romantikdrama Challengers - Rivalen von Luca Guadignino (Call Me by Your Name) dreht sich um die Tennistrainerin Tashi, die ihren Ehemann zu einem Top-Athleten ausbildet. Als dieser auf dem Platz bei einem Turnier auf seinen früheren besten Freund und den ehemaligen Geliebten von Tashi trifft, kommt es schnell zu Spannungen.

The Beekeeper: Der neueste Action-Kracher The Beekeeper mit Jason Statham macht das, was er an Anspruch vermissen lässt, mit jeder Menge krasser Action wieder wett. Statham schlüpft in die Rolle eines Imkers und ehemaligen Spezialagenten, der Rache an den Männern nehmen will, die seine Nachbarin betrogen und in den Selbstmord getrieben haben.

Mad God: In dem Fantasy-Horror-Thriller Mad God erwartet Fans von klassischer Animations- und Stop-Motion-Kunst das experimentelle Machwerk von Phil Tippett, der zuvor bei Jurassic Park und Star Wars seine Finger im Spiel hatte und für seine Arbeit mit einem OsCar ausgezeichnet wurde. Der Film handelt von einem ominösen Attentäter, der in eine brutale Unterwelt hinabsteigt, um dort eine Bombe zu zünden. Dabei bekommt er es nicht nur mit jeder Menge Fallen und bösartigen Kreaturen zu tun.

Uncharted: Die Adaption des gleichnamigen Videospiel-Hits Uncharted mit Mark Wahlberg und Tom Holland erzählt die Geschichte des Schatzjägers Nathan Drake und seines Mentors Victor "Sully" Sullivan. Der Abenteuerfilm kam bei den Fans gut an und taugt auf jeden Fall für einen unterhaltsamen Abend mit Indiana-Jones-Flair.

Bullet Train: In der Action-Komödie Bullet Train verkörpert Brad Pitt den Profikiller Ladybug, der während einer Zugfahrt im Shinkansen von Tokio aus nach Kyoto einen Aktenkoffer von zwei anderen Auftragsmördern stehlen soll. Das gelingt ihm auch, allerdings wollen sich die Bestohlenen den Diebstahl nicht so einfach gefallen lassen. Zudem befinden sich noch weitere gefährliche Personen im Zug, die alle eine eigene Agenda verfolgen.



Was gibt es bei der 99-Cent-Aktion von Prime Video zu beachten?

Alle Filme, die im Rahmen der aktuellen Aktion von Amazon verfügbar sind, könnt ihr zum Preis von jeweils 99 Cent via Prime Video ausleihen. Dementsprechend habt ihr 30 Tage Zeit, um den Film anzuschauen, nachdem ihr die Leihgebühr gezahlt habt.

Habt ihr den Streaming-Vorgang einmal gestartet, müsst ihr den Film aber innerhalb von 48 Stunden zu Ende anschauen. Danach verfällt euer Zugriff auf den geliehenen Titel. Die Aktion läuft übrigens nur für kurze Zeit.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.