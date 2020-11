Neue Batman-Reihe steht nicht vor dem Aus: Die Gerüchte sind Schwachsinn

Wegen Corona stehen die Dreharbeiten zu The Batman vor Schwierigkeiten. Das Ende der Batman-Reihe, wie es von schwammigen Insider-Infos angedeutet wird, muss aber nicht befürchtet werden.

Durch die Corona-Pandemie wird sich der Kinostart von The Batman verzögern. Eigentlich sollte der DC-Film mit Robert Pattinson als Dunkler Ritter 2021 erscheinen. Da am Set aber mehrfach Fälle von Corona-Infektionen vermeldet und die Dreharbeiten pausiert wurden, ist der Kinostart von The Batman mittlerweile auf März 2022 verschoben worden.

Jetzt wurde wieder ein Corona-Vorfall bei der Produktion des DC-Blockbusters bekannt. Manche Gerüchte rufen sogar schon das Ende der Batman-Reihe aus. Doch so drastisch steht es dann doch nicht um den Film von Regisseur Matt Reeves.

The Batman-Stuntman hat sich mit Corona angesteckt

Wie die britische Zeitung Daily Mail vergangenes Wochenende berichtete, wurde ein Stuntman vom The Batman-Set positiv auf Covid-19 getestet. Einige Actionszenen können deswegen erst später gedreht werden. Angeblich soll der Stuntman jetzt bis Weihnachten ausfallen.

Vom Hauptcast des Films, zu dem unter anderem Robert Pattinson, Zoë Kravitz und Colin Farrell gehören, soll aber niemand davon betroffen sein. Zu einer Unterbrechung der kompletten Dreharbeiten, von der aktuell Promiflash schreibt, kommt es deswegen also nicht.

Schaut hier den ersten Trailer zu The Batman

The Batman - Trailer (Deutsch) HD

Dadurch muss der Drehplan für The Batman jetzt nochmal umgestellt werden. Im schlimmsten Fall wird sich diese Entwicklung nochmal auf den Kinostart des DC-Films auswirken.

Auch wenn ein Insider von Daily Mail den Vorfall als desaströs beschreibt, steht Matt Reeves' Blockbuster deswegen aber nicht vor dem Untergang. Der wurde dafür an anderer Stelle auch schon prophezeit.

Fragwürdiger Insider stellt Aus der Batman-Reihe in Aussicht

In einem GQ-Artikel wird der YouTuber Doomcock aka Overlord DVD zitiert, der Differenzen zwischen Matt Reeves und Robert Pattinson nennt. Angeblich sollen die Spannungen sogar dazu führen, dass nach The Batman direkt wieder Schluss mit der Reihe sein könnte.

Dabei handelt es sich jedoch nur um Gerüchte, die keinen offiziellen Infos entsprechen und generell von wenigen Seiten aufgegriffen wurden. Auch wenn Pattinson tatsächlich öffentlich darüber gesprochen hat, dass er sich nicht den klassisch muskulösen Batman-Körper antrainieren will, ist das noch weit entfernt von einem belegten Streit zwischen Regisseur und Hauptdarsteller.

Hier könnt ihr ein Interview von uns mit The Batman-Regisseur Matt Reeves schauen

The Batman - Interview with Matt Reeves (English) HD

Auch das absurde Gerücht, Pattinson hätte seine bestätigte Corona-Erkrankung im September womöglich nur vorgetäuscht, um dem Dreh aus dem Weg zu gehen, ist nicht mehr als das: ein absurdes Gerücht.

Zum Weiterlesen: Auf Batman hat sich noch keiner so intensiv vorbereitet wie Robert Pattinson

Von einem Aus der Batman-Reihe sollte zurzeit also nicht die Rede sein. Wenn es dabei bleibt, kommt der DC-Film dann am 3. März 2022 in die deutschen Kinos.

Glaubt ihr an größere Schwierigkeiten bei der Produktion von The Batman?