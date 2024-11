Neue Blue Bloods-Folge bringt Bösewicht nach 7 Jahren zurück: So gravierend sind die Folgen für die Reagans

Die finalen Folgen von Blue Bloods laufen aktuell in den USA und haben eine Figur zurückgebracht, die wir zuletzt vor 7 Jahren gesehen haben. Sie macht den Reagans einmal mehr das Leben schwer ...

Blue Bloods - Crime Scene New York steuert mit seinen finalen Episoden auf das Ende der beliebten Krimi-Serie mit Tom Selleck und Donnie Wahlberg zu. Der zweite Teil der 14. Staffel läuft aktuell in den USA und debütiert dabei jeden Freitag eine neue Folge auf dem Heimatsender CBS. In der aktuellen Episode gab es für Frank und Danny Reagan nun ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten, die der Cop-Familie schon vor sieben Jahren das Leben schwer machte. Und ihr Auftauchen könnte auch dieses Mal nicht folgenlos bleiben.

Lori Loughlin kehrt nach 7 Jahren zu Blue Bloods zurück – und hat noch eine alte Rechnung mit den Reagans offen

Lori Loughlin war bereits 2016 im Auftakt der 7. Staffel als Grace Edwards zu sehen. Damals hatte sie den Tod ihres Mannes zu verkraften, einem ehemaligen Polizisten, der bei einem Einsatz ums Leben kam. Sie bat Frank Reagan (Tom Selleck) daher um einen Gefallen: Er sollte ihren Sohn aus dem Trainingsprogramm der NYPD nehmen, damit er nicht dasselbe Schicksal erleidet wie sein Vater. Frank stellte sich jedoch gegen die Bitte und entschied sich dafür, die Entscheidung ihrem Sohn selbst zu überlassen.

Sieben Jahre später hat Edwards diesen Vorfall offenbar nicht vergessen, als sich ihre Wege einmal mehr mit den Reagans kreuzen. Achtung, hier folgen Spoiler zur 14. Staffel von Blue Bloods:

In Episode 14 der finalen Staffel mit dem Titel New York Minute sitzt sie im Entscheidungskomitee der Irish Society, die sich in letzter Minute dagegen entscheidet, Danny Reagan (Donnie Wahlberg) eine Ehrenmedaille für seine Tätigkeit als Polizist zu überreichen. Sie führt Dannys unberechenbares Temperament und seine Impulsivität als Grund für die Absage an, doch Frank und Danny glauben, dass ihre Entscheidung noch stark von dem Staffel 7-Vorfall beeinflusst ist.

Für Danny ist die Entscheidung jedenfalls ein harter Schlag, denn er fühlt sich in seiner Tätigkeit ohnehin schon seit längerer Zeit ausgebrannt und übersehen. So könnte die Absage nur der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt, und ihn zu einer folgenschweren Entscheidung treiben. Wie sich der Konflikt im Blue Bloods-Finale tatsächlich zuspitzt, werden wir in kommenden Folgen zu sehen bekommen. Spoiler Ende.

Wann kommt Blue Bloods Staffel 14 in Deutschland?

Der zweite Teil von Staffel 14 ist in den USA am 18. Oktober 2024 gestartet. Dieser wird die Serie mit acht finalen Folgen zu Ende bringen. In Deutschland müssen wir uns jedoch noch eine ganze Weile auf die neuen Folgen gedulden. Denn hierzulande steht auch der Start des ersten Staffel-14-Teils noch aus. Wann dieser startet, ist bisher nicht bekannt. Sollte hier ein ähnlicher Veröffentlichungsrhythmus wie bei Staffel 13 zum Tragen kommen, ist mit einem Start nicht vor Anfang 2025 zu rechnen.

Staffel 1 bis 13 findet ihr aktuell im Streaming-Abo bei WOW. Bei Paramount+ stehen dagegen die ersten zehn Staffeln von Blue Bloods zum Streaming bereit.