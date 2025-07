Neue Blue Bloods-Serie bringt noch einen Reagan zurück: Diese Figur zieht mit Donnie Wahlberg nach Boston

Donnie Wahlbergs Danny Reagan wird nicht die einzige originale Blue Bloods-Figur sein, die im Spin-off Boston Blue auftaucht. Auch sein Sohn wird in der Serie zurückkehren.

Nachdem Fans von Blue Bloods - Crime Scene New York zuletzt mit der herben Enttäuschung leben mussten, dass die beliebte Polizeiserie mit Tom Selleck und Donnie Wahlberg nach 14 Jahren ihr Ende gefunden hat, gibt es seit wenigen Monaten einen Lichtstreif am Horizont. Denn mit Boston Blue wird das Serienuniversum durch ein Spin-off erweitert, in dem Wahlbergs Danny Reagan zurückkehrt.

Wie es aussieht, wird Danny jedoch nicht der einzige Reagan sein, den es von New York City nach Boston verschlägt: Sein Sohn wird ihm dort Gesellschaft leisten.

Danny Reagans Sohn kehrt in Blue Bloods-Spin-off Boston Blue zurück – jedoch mit einem anderen Schauspieler

Wie TV Line berichtet, wird Danny Reagans Sohn Sean Reagan ebenfalls in Boston Blue zurückkehren. Sean tauchte in den 14 Staffeln von Blue Bloods als wiederkehrende Figur auf und wurde darin von Andrew Terraciano verkörpert. In Boston Blue wird jedoch ein anderer Schauspieler seine Rolle übernehmen. Das Spin-off hat nun Mika Amonsen (Thanksgiving) den Part übertragen. Der Grund dafür soll eine neue kreative Richtung für die Figur sein.

In der neuen Serie hat es Sean aus eigener Initiative nach Boston verschlagen, um dort als Streifenpolizist beim städtischen Police Department anzufangen. Aus seiner Figurenbeschreibung lässt sich entnehmen, dass Seans Umzug maßgeblich zu Dannys Städtewechsel beigetragen hat:

Sean möchte das Vermächtnis seiner Familie weiterführen, das aber auf seine eigene Weise machen, was bedeutet, einem Department außerhalb seiner Heimatstadt beizutreten. Dannys Entscheidung in Boston zu bleiben, gibt dem Vater-und-Sohn-Duo eine Chance, sich auf einem tieferen Level wieder zu verbinden.

Neben Wahlberg und Amonsen stehen unter anderem Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery), Gloria Reuben (Emergency Room), Ernie Hudson (Quantum Leap) und Maggie Lawson (Psych) für Boston Blue vor der Kamera.

Wann kommt Boston Blue?

Die Produktion zum Spin-off ist vor wenigen Tagen offiziell gestartet. Boston Blue soll noch diesen Herbst auf US-Sender CBS Premiere feiern und dort den alten Sendeplatz von Blue Bloods übernehmen. Mit einem Start in Deutschland ist nicht vor 2026 zu rechnen.