Neue Comedy-Serie von Scrubs-Schöpfer mit HIMYM-Star und Harrison Ford (!) – erster Trailer zu Shrinking

Von einem der Scrubs-Schöpfer kommt eine neue Comedy-Serie mit Harrison Ford und einem HIMYM-Liebling als Psychiater. Der erste Teaser zu Shrinking ist schon da.

Ab 70 schalten manche Hollywood-Stars zurück, aber nicht Harrison Ford. Noch vor Indiana Jones 5 sehen wir ihn als Psychiater-Griesgram in der neuen Serie von Scrubs - Die Anfänger-Schöpfer Bill Lawrence und seinem Ted Lasso-Kollegen Brett Goldstein. Und zwar an der Seite von How I Met Your Mother-Liebling Jason Segel. Jetzt gibt es einen ersten Teaser.

Schaut euch hier den ersten englischen Teaser zu Shrinking an:

Shrinking — Teaser 1 (Englisch)

Harrison Ford und HIMYM-Star Jason Segel schocken in Shrinking ihre Patienten

Dabei dreht sich alles um die Welt der Psychiatrie und Psychotherapie. Segel wird einen trauernden Psychologen spielen, der seinen Patienten plötzlich mit schonungsloser Ehrlichkeit begegnet. Ford wird seinen Kollegen Dr. Phil Rhodes spielen, der im Angesicht einer Alzheimer-Diagnose radikalen Veränderungen seines Lebens entgegensieht.

Für Ford ist es die erste große Serien-Rolle seines Lebens. Zuletzt war er neben der Doku-Serie Years of Living Dangerously in Die Abenteuer des jungen Indiana Jones vertreten. Und das ist fast 30 Jahre her.

Wann kommt Shrinking zu Apple TV+?

Auf die erste Folge von Shrinking müssen Fans von Ford oder Segel dagegen gar nicht mehr lange warten. Die Serie soll am 27. Januar 2023 auf Apple TV+ anlaufen. Die Anzahl der Episoden ist noch nicht bekannt.

