Neue Deadpool & Wolverine-Aussage stellt alles auf den Kopf, was wir bisher über den Marvel-Film wussten

Bisher wird die kommende Deadpool-Fortsetzung als gewaltiges Multiversums-Event mit unzähligen Referenzen gehypt. Jetzt hat der Regisseur eine neue Aussage abgegeben, die irritiert.

Mit Deadpool & Wolverine dürfen wir uns auf das irrwitzigste Multiversums-Spektakel seit Spider-Man: No Way Home freuen. Das verspricht zumindest der bisherige Hype rund um die Marvel-Fortsetzung, die mit unzähligen Easter Eggs, Referenzen und Auftritten bekannter Charaktere oder überraschender Stars begeistern soll.

Jetzt hat sich Deadpool & Wolverine-Regisseur Shawn Levy aber nochmal zu dem Film geäußert und ein Versprechen abgegeben, das die Erwartungen an den Blockbuster verdreht.

Deadpool & Wolverine soll komplett ohne Vorwissen unterhalten

Laut Comic Book gab der Regisseur gegenüber der Associated Press ein Statement ab, nach dem die kommende Deadpool-Fortsetzung wohl weniger bis gar kein Superhelden-Vorwissen voraussetze, als bisher anzunehmen war:

In der Schule war ich ein guter Schüler. Als Erwachsener werde ich meine Hausaufgaben machen. Aber ich habe definitiv nicht vor, Hausaufgaben zu machen, wenn ich ins Kino gehe.

Ich habe diesen Film mit gesundem Respekt und Dankbarkeit gegenüber der begeisterten Fan-Gemeinde gemacht, die die Mythologie und Welten dieser Charaktere und dieser Welt bestens beherrscht. Aber das wollte ich nicht voraussetzen. Dieser Film soll Unterhaltung sein, ohne die Verpflichtung, mit vorheriger Recherche vorbereitet zu sein.

Bis jetzt ist schon sicher, dass in der Story von Deadpool & Wolverine die TVA (Time Variance Authority) eine Rolle spielt, die in der Loki-Serie bei Disney+ eingeführt wurde. Durch Leaks von Set-Bildern wurden auch schon viele Stars und Figuren geteast, die mit Überraschungsauftritten im kommenden Marvel-Blockbuster begeistern können.

Wie groß dieser Anteil an Easter Eggs und Referenzen am Ende ausfällt, ist nach der neusten Aussage von Levy aber nicht mehr so klar. Womöglich sind sie am Ende nur Beiwerk der Geschichte, die auch eigenständig ohne großes Vorwissen funktioniert.



Schaut hier noch den aktuellen Deadpool & Wolverine-Trailer:

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Wann startet Deadpool & Wolverine im Kino?

Fans müssen sich nur noch wenige Monate gedulden. Deadpool & Wolverine läuft hierzulande ab dem 24. Juli 2024 in den Kinos. So wie es aussieht, müsst ihr davor nicht noch etliche Superhelden-Filme und -Serien nachholen oder auffrischen.