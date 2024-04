Tritt Tony Stark in Deadpool & Wolverine auf? Neuer Trailer teast ihn mit versteckter Iron Man-Referenz

Der Trailer von Deadpool & Wolverine ist da und verspricht ein verrücktes Superhelden-Fest mit jeder Menge Easter Eggs. Darin befindet sich auch eine verdächtige Referenz zu Iron Man...

Der Trailer zu Deadpool 3 hat uns erreicht und zeigt uns endlich mehr von Hugh Jackman, der in dem Superhelden-Sequel seine große Rückkehr als Wolverine feiert. Neben dem X-Men-Star und dem titelgebenden großmäuligen Söldner (Ryan Reynolds) deutet der Trailer jedoch noch eine ganze Reihe anderer Held:innen und Bösewichte an, die in Deadpool & Wolverine eine Rolle spielen könnten.

Während unter anderem der riesige Helm von Ant-Man aka Scott Lang (Paul Rudd) auf einen möglichen Auftritt hinweist und verschiedene X-Men-Stars um Azael und Lady Deathstrike geteast werden, gibt es eine besondere Referenz, die jedes MCU-Herz höherschlagen lassen dürfte. Denn womöglich wird hier die Rückkehr von Tony Stark aka Iron Man angedeutet.

Iron Man in Deadpool & Wolverine? Sein Logo versteckt sich im neuen Trailer

Bereits vor einigen Wochen kursierten Set-Fotos von Deadpool & Wolverine online, die Fahrzeuge zeigten, die an den Coupe von Johann Schmidt alias Red Skull aus Captain America - The First Avenger erinnerten. Ein ähnliches Fahrzeug taucht nun im Trailer zu Deadpool 3 auf. Anstatt jedoch mit dem HYDRA-Logo geschmückt zu sein, prangt vorne auf dem Auto die Maske von Iron Man.

Disney Deadpool & Wolverine

Was genau das Fahrzeug im Deadpool 3-Trailer bedeutet, ist bisher unklar, jedoch könnte dieses einer Version von Tony Stark in einer alternativen Zeitlinie des Multiversums gehören. Somit könnten Deadpool und Wolverine im Film auf diesen alternativen Iron Man treffen. Ob das passiert und ob dieser dann von Robert Downey Jr. verkörpert werden wird, kann bisher nur gemutmaßt werden.

Wann kommt Deadpool & Wolverine ins Kino?

Deadpool & Wolverine kommt unter der Regie von Shawn Levy (Free Guy) am 24. Juli 2024 ins Kino. Zum festen Cast des Films gehören neben Reynolds und Jackman unter anderem Emma Corrin als Cassandra Nova, Morena Baccarin als Vanessa, Rob Delaney als Peter und Matthew Macfayden als Paradox.

