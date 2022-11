Neue Disney+-Serie macht Chris Hemsworth mit absurdem Anzug zum Rentner – und mehr müsst ihr von Ohne Limits gar nicht sehen

Die krasseste Ohne Limits-Folge steckt Chris Hemsworth in einen Alterssimulationsanzug und bringt den Marvel-Star tatsächlich an seine Grenzen. Aber anders, als ihr denkt.

Das MCU hat gezeigt: Thor ist am besten, wenn er leidet. Das Marvel-Universum brach den nordischen Helden in den letzten Jahren (mehrfach) und hat seine helle Freude daran. Die neue Disney+-Serie Ohne Limits erprobt das Konzept jetzt an dem strahlenden Darsteller hinter der Figur: Chris Hemsworth.



Das krasse Selbstexperiment Ohne Limits mit Chris Hemsworth

5 Folgen lang geht es in der Doku-Serie um das, was der australische Star am liebsten in seiner Freizeit macht: Fitness, Wellness, Body-Tuning. Er will gesünder und stärker werden, als es die Natur erlaubt – um ewig zu leben. "Was wäre, wenn Sie das Altern bekämpfen und das volle Potenzial des menschlichen Körpers entdecken könnten?", so der Pressetext zu Ohne Limits. Um das Ziel ewigen Lebens zu erreichen, schwimmt Hemsworth durch eisiges Wasser und entzieht seinem Prachtkörper tagelang Nahrung.

Alles ganz interessant und erwartbar soweit. Aber dann ...

Die krasseste Ohne Limits-Folge steckt Chris Hemsworth in einen Alterssimulationsanzug

... wechselt die letzte und 6. Folge die Perspektive auf den Altersprozess, der eben auch vor Hollywood-Stars nicht Halt macht, egal wie sehr sie diese Wahrheit auch verdrängen – ob mit Schönheits-OPs oder eben mit Fitness-Wahn. In der 6. Folge Acceptance versteht Chris Hemsworth, gelinde gesagt, dass er früher oder später sterben wird. Der beste Weg zu einem langen und angenehmen Leben sei, das Alter zu akzeptieren.

Es folgt ein Selbstversuch, der ein wenig an die platten Wohnungslosen-Experimente deutscher C-Prominenz erinnert. Desirée Nick oder Prinz Alexander von Anhalt simulieren in Realitys wie Prominent und obdachlos - Gosse statt Glamour! für 72 Stunden das "Leben auf der Straße", um danach wieder in ihre warmen Wohnungen zurückzukehren.

Ohne Limits geht etwas weiter bei der Nachstellung ungewohnter Lebensumstände. In der letzten Folge zieht Hemsworth in den Körper eines 80-jährigen Mannes. Oder, technischer ausgedrückt, er wird in einen Alterssimulationsanzug gesteckt. Das bedeutet, er trägt:

Crocks, die seine Balance einschränken

eine Weste mit 60 Kilogramm zusätzlichem Körpergewicht

Bungeeseile, die seine Bewegung einschränken

einen Helm, der sein Gehör einschränkt

eine Brille, die seine Sicht einschränkt

In der sperrigen Montur soll der Marvel-Star 3 Tage verbringen. Den Star, der so sehr auf seinen Körper bedacht ist, wirft dieser Zustand sichtlich aus der Bahn. Er sagt in der Doku, er fühle sich abgeriegelt, er bekomme nur 20 bis 30 Prozent von dem mit, was um ihn herum passiert. So wackelt der sonst stets stabile Hemsworth durch ein verschlafenes Altersheim, was zunächst sehr absurd aussieht, zwischenzeitlich aber wirklich berührend wird.

Ohne Limits steckt voller überraschender Sentimentalität

Hemsworth wird in sein kleines Altersheimzimmer geführt, das aussieht, wie Altersheimzimmer eben aussehen: Eine räumliche Verdichtung eines 70, 80 Jahre langen Lebens. Der Schauspieler stöbert versonnen im Mobiliar, entdeckt seine eigene Biographie ("Thorever") mit einer ergrauten Variante seiner selbst auf dem Cover. Daneben stehen aktuelle Familienfotos, die versunken in diesem Kontext tatsächlich wirken wie Erinnerungen an bessere Zeiten. Da flackert das Lächeln des Sonnyboys dann ein wenig.

