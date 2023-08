Neue Folgen von NCIS verzögern sich: Staffel 21 kommt wegen großer Krise viel später als gedacht

Wie geht es bei Navy CIS weiter? Staffel 20 läuft bei Sat.1, aber die 21. Season wird wohl stark verzögert. Warum das so ist, lest ihr hier.

Bei Sat.1 kehrt heute die 20. Staffel von Navy CIS mit neuen Folgen zurück. Weiter unten im Artikel findet ihr die Sendetermine und die Erklärung, warum eine Episode demnächst übersprungen wird.

Aber wie geht es mit Season 21 von NCIS weiter? Hollywood befindet sich derzeit in einer Krise und das hat auch Auswirkungen auf die Erfolgsserie.

NCIS Staffel 21 kommt viel später und das ist der Grund

In der 19. Staffel hat Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) die Serie verlassen. Das Ermittlerteam wird seitdem von Alden Parker (Gary Cole) angeführt. Offenbar erfolgreich, denn der US-Sender CBS hat bereits die 21. Staffel von Navy CIS bestellt.

Ursprünglich sollte die 21. Staffel noch diesen Herbst in den USA Premiere feiern, dazu wird es aber nicht kommen.

Aufgrund des laufenden Doppelstreiks für eine gerechtere Entlohnung von Geringverdienern in Hollywood können die Dreharbeiten nicht wie geplant ablaufen. Die neuen Folgen werden demnach frühestens 2024 in ihrem Heimatland ausgestrahlt, je nachdem, wann sich die Streikparteien einigen. Zwischen US-Premiere und deutscher Ausstrahlung liegen meist drei bis vier Monate, die man obendrauf rechnen müsste. Zwischen Ende der 20. Staffel bei Sat.1 und dem Beginn der neuen Folgen werden also viele Monate verstreichen.

Staffel 20 im TV: Wann kommen die neuen Folgen?

Sat.1 strahlt die Folgen der 20. Staffel von Navy CIS jeden Dienstagabend ab 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere aus. Die Wiederholungen beginnen 00:15 Uhr in der Nacht zum Mittwoch. Das sind die kommenden Sendetermine:

Dienstag, 22. August - Folge 8: Schwestern

Dienstag, 29. August - Folge 9: Studenten, Betrüger und Spione

Dienstag, 5. September - Folge 11: Brücken

Warum die 10. Folge der Staffel bei Sat.1 übersprungen wird

Wie ihr seht, überspringt Sat.1 die 10. Episode der Staffel. Das hat einen Grund. S20E10 leitet einen Crossover mit Navy CIS: Hawaii und Navy CIS: L.A. ein und dieses Trio von Episoden hat der Sender bereits im Mai im Rahmen der Free-TV-Premiere von "Hawaii" Staffel 2 ausgestrahlt. Die Folge wurde also vorgezogen, damit sich die Serien kreuzen können.

Den Crossover müsst ihr in dieser Reihenfolge schauen:

1. NCIS S20E10

2. NCIS: Hawaii S02E10

3. NCIS: L.A. S14E10

NCIS: L.A. Staffel 14 läuft an diesen Terminen im TV

Wer von den maritimen Ermittlerteams nicht genug bekommt, kann dienstags nach der Hauptserie den Spin-off schauen. Die neuen Episoden der 14. Staffel werden im Doppelpack ab 21:15 Uhr und 22:15 Uhr ausgestrahlt. Das sind die nächsten Sendetermine von NCIS: L.A. bei Sat.1:

Dienstag, 22. August - Folge 1 und 2



Dienstag, 29. August - Folge 3 und 4



Dienstag, 5. September - Folge 5 und 6

Staffel 14 wird die letzte der Krimiserie sein.

