Die Zukunft von NCIS und 21 weiteren Serien steht fest: Action-Hit bei Netflix und Amazon wurde in letzter Sekunde gerettet

Der Sender CBS entscheidet über die Zukunft von 22 Serien. Darunter die Serien-Universen von NCIS und FBI. Hier gibt's die Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten und neuen Serien.

Der US-amerikanische TV-Sender CBS ist hauptsächlich für zwei Dinge bekannt: Sitcoms und Krimi-Serien. Die Heimat der beliebten Serien-Franchises NCIS und FBI hat nun über das Schicksal zahlreicher Serien für die kommende TV-Saison entschieden.



Normalerweise stellen die größten TV-Sender der USA jährlich im Mai ihre Programme für die kommende TV-Saison beim sogenannten Upfronts-Event vor. CBS nimmt dieses Jahr erstmals nicht an der Veranstaltung teil und enthüllt seine Serien-Pläne bereits im Vorfeld.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen 22 abgesetzten, verlängerten und neuen CBS-Serien für die Saison 2023/2023.



Überraschende Rettung für S.W.A.T.: Alle Serien, die CBS verlängert hat

Ganze 15 Serien von CBS bleiben für eine weitere Season erhalten. Bereits im vergangenen Jahr sicherte der Sender die Zukunft mehrerer Serien – darunter das FBI-Universum – für zwei Jahre.

Die größte Überraschung ist hingegen die Verlängerung der Action-Serie S.W.A.T., die in Deutschland bei Amazon, WOW und Netflix im Abo streamt. Zum Unmut vieler Fans wurde diese nach 6 Staffeln abgesetzt. Nach großem Aufschrei revidierte CBS allerdings wenige Tage später die Entscheidung. S.W.A.T. erhält nun eine verkürzte 7. Staffel für einen richtigen Abschluss.

Das NCIS-Universum schrumpft: Alle Serien, die CBS abgesetzt hat

Im vergangenen Jahr gab CBS insgesamt vier neue Serien in Auftrag. Zwei von diesen haben es nicht über eine Staffel hinaus geschafft und wurden wieder abgesetzt. Etwas schmerzhafter ist hingegen die Absetzung von NCIS: Los Angeles.

Nachdem sich bereits das Spin-off Navy CIS: New Orleans vor zwei Jahren verabschiedete, wird NCIS: Los Angeles die zweite Serie des Krimi-Franchises sein, die endet – nach 14 Jahren und über 320 Episoden.

Was ist neu? Das sind die Serien-Neuheiten 2023/2024 bei CBS

In diesem Jahr ließ CBS insgesamt vier Piloten für potenzielle neue Serien produzieren, von denen drei in Serie gehen werden. Zuvor gab der Sender bereits eine neue Drama-Serie mit This is Us-Star Justin Hartley direkt in Auftrag. Folgende Serien wurden bestellt und werden demnächst ins Programm von CBS wandern:

Tracker – Krimi-Serie mit Justin Hartley



Elsbeth – Spin-off zu Good Wife und The Good Fight

Matlock – Krimi-Reboot mit Kathy Bates

Poppa's House – Sitcom mit Damon Wayans

Wann genau die neuen und verlängerten Serien an den Start gehen können, steht derzeit in der Schwebe. Der Grund: Writer's Rooms, in denen die Serien-Drehbücher entstehen, sind derzeit eingefroren. Hollywoods Autor:innen streiken seit Anfang Mai. Je nachdem, wie lange dieser Streik anhält, könnte sich der reguläre Start der TV-Saison im Herbst stark verzögern.

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.