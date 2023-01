Neue Gefahr für Jon Snow-Serie: Game of Thrones-Schöpfer will Hoffnung machen, doch bewirkt das Gegenteil

Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin will mit einem neuen Update Vorfreude auf die Jon Snow-Serie und weitere Spin-offs machen, und macht aus Versehen auf eine neue Gefahr für seine Projekte aufmerksam.

Wenige hatten nach dem Game of Thrones-Finale Lust auf mehr Game of Thrones. Das Prequel House of the Dragon hat sowohl Kritiker:innen als auch Fans eines Besseren belehrt.

Viele weitere Spin-offs sind in Planung und die Ankündigung einer eigene Jon Snow-Serie war eine kleine Sensation. Doch anstatt uns mit Vorfreude anzustecken, schürt George R. R. Martin eher Sorgen.

Sender-Tumult ist eine neue Gefahr für die Jon Snow-Serie und alle weiteren Spin-offs

Von dem großen Drama beim US-Streaming-Dienst HBO Max bekommen wir in Deutschland zum Glück nicht viel zu spüren. Seit Warner die Zusammenlegung seiner Streaming-Dienste HBO Max und Discovery+ verkündete, wird nämlich radikal umstrukturiert und zahlreiche Serien verabschieden sich von der Plattform.

In einem neuen Beitrag auf seinem Blog Not a Blog geht George R. R. Martin darauf ein:

All die Änderungen bei HBO Max haben auf jeden Fall Auswirkungen auf uns.

Denn nicht nur Game of Thrones, auch sämtliche anderen Spin-offs haben ihre Heimat beim Sender HBO. Der hat allerdings gerade alle Hände voll zu tun, Schaden zu begrenzen und Weichen zu stellen, wie ihr umfassend zum Beispiel bei Complex nachlesen könnt.

George R. R. Martin versucht, sich davon nicht beirren zu lassen und will den Fans Hoffnung machen:

Und [ich arbeite] an einigen der anderen Spin-offs, die wir für HBO entwickeln. Keines davon wurde bisher bestellt, aber wir hoffen darauf ... dass das bald passieren wird. Ein paar davon wurden auf Eis gelegt, aber ich stimme nicht zu, dass sie eingestampft wurden. Man kann sie so schnell enteisen, wie man sie auf Eis gelegt hat.

Trotz seiner Enteisungs-Theorie liegen die Fakten auf dem Tisch: Kein einziges Spin-off wurde bisher bestellt und der Tumult bei HBO ist eine völlig neue Gefahr für die geplanten Serien.

HBO/Warner Jon Snow am Ende von Game of Thrones

Im Gegensatz zur Umstrukturierung des gesamten DC-Universums in den letzten Wochen, scheinen die Game of Thrones-Spin-offs kleine Fische für Warner Bros. zu sein. Anstatt Fans mit seiner Meldung anzuheizen, trübt George R. R. Martin also eher die Aussicht, die Jon Snow-Serie & Co. jemals zu Gesicht zu bekommen.

Wir schätzen die Chance auf eine Jon Snow-Serie als durchaus realistisch ein. Ebenso schnell kann sie in der derzeitigen Phase von HBO allerdings auch vom Tisch sein, wenn eine Stellschraube im Projekt nicht passt.

