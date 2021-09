Neue Marvel-Serie tötet wieder Avengers – und bringt endlich Arschloch-Tony zurück

Die 6. Folge der animierten Marvel-Serie What If...? ist für unseren Kollegen Yves wieder ein Mix aus kurzweiliger Unterhaltung und verpassten Chancen. Schaut seine Meinung im Video.

Die neue animierte Marvel-Serie What If...? zeigt weiterhin von Woche zu Woche alternative Geschichten aus dem MCU. Nach den Zombie-Avengers kombiniert Folge 6 die beiden Blockbuster Iron Man und Black Panther. Daraus folgt ein Crossover, in dem Tony Stark und Bösewicht Eric Killmonger bereits in der Handlung des ersten Iron Man-Films aufeinandertreffen.

Auch unser Kollege Yves aus dem Video-Team hat sich die Folge wieder angeschaut und seine Meinung dazu in ein Recap verpackt. Bei ihm hat Episode 6 von What If...? gemischte Gefühle hinterlassen, wobei Yves vor allem die Rückkehr des alten, extrem arroganten Tony Stark gefallen hat.

Marvel's What If...? bleibt auch nach 6 Folgen kurzweiliger Spaß ohne großen Mehrwert

Die neue Folge der animierten MCU-Serie geht weit zum Anfang zurück und zeigt nochmal die Ereignisse aus dem ersten Iron Man-Film mit Tony im Irak. Als er wieder in den Hinterhalt der Organisation der Zehn Ringe gerät, wird er diesmal allerdings von dem Black Panther-Bösewicht Eric Killmonger gerettet.

Schaut hier das komplette Video-Recap von Yves zur 6. What If...?-Folge:

Tony Stark wird von Killmonger gerettet | What If Folge 6 Recap

Der Rest der Folge ist für Yves dann trotz der Mischung aus Iron Man und Black Panther ziemlich konventionell geraten. Am besten hat ihm gefallen, dass wir hier endlich wieder den extrem arroganten sowie charismatischen Arschloch-Tony von früher zu sehen bekommen, für den der neue Sprecher eine gute Robert Downey Jr.-Interpretation abliefert.

Während in der 6. Folge What If...? mit Tony und T'Challa wieder zwei Avengers-Helden sterben müssen, fällt der Masterplan des interessanten Black Panther-Bösewichts Killmonger fast genauso wie im MCU-Kinofilm aus.

Da der Verlauf der Handlung in dieser What If...?-Episode also ziemlich bekannt ausfällt, ist die Folge am Ende für Yves einmal mehr kurzweilige Unterhaltung, die aber keinen wirklichen Mehrwert oder Potenzial für wiederholtes Schauen bietet.

