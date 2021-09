Marvel entfesselt die Zombie-Avengers: Die Horrorversion von Iron Man ist jetzt auf Disney+

Iron Man als Zombie? Die neuste Folge der Marvel-Serie What If...? macht es möglich. Einmal mehr können wir auf Disney+ in eine alternative Version der MCU-Timeline eintauchen.

Nachdem letzte Woche ein böser Doctor Strange das Marvel-Universum terrorisierte, geht der Horror diese Woche direkt weiter. Die neuste Folge der Animationsserie What If...? entführt uns in eine alternative Zeitlinie, in der Zombie-Versionen der Avengers wüten. Besonders Tony Stark aka Iron Man sieht richtig schaurig aus.

Die Horroraspekte halten sich allerdings in Grenzen. Abseits von ein paar ungemütlichen Bildern traut sich Marvel noch nicht so recht, das Potential auszunutzen, das tief in What If...? schlummert. Jedes Mal, wenn die Serie richtig interessant und abwegig wird, macht sie einen Rückzieher. Unterhaltsam ist die neue Folge trotzdem.

Iron Man terrorisiert als Zombie das Marvel-Universum

So lautet das Fazit von unserem Video-Redakteur Yves, der sich die neue What If...?-Folge angeschaut hat. Im nachfolgenden Video findet ihr seine Meinung zum Zombie-Avengers-Kapitel, das zahlreiche vertraute Horrormotive aufgreift und variiert.

Yves' Video-Recap der neuen What If...?-Folge:

Die Avengers als Zombies! | What If Folge 5 Recap

Angefangen bei Zombie - Dawn of the Dead über I Am Legend bis hin zu Train to Busan: In der What If...?-Folge verstecken sich einige visuelle Ideen, wir wir bereits in anderen Horrorserien gesehen haben. Nun existieren auch kleine Marvel-Variationen der ikonischen Bilder, wenn zum Beispiel Zombie-Horden ganze Zäune einreißen.

Mit der Zombie-Episode ist die 1. Staffel von What If...? bei der Halbzeit angekommen. Fünf weitere Folgen erwarten uns noch. Jeden Mittwoch werden sie auf Disney+ veröffentlicht. Als nächste große Marvel-Serie startet Hawkeye im November.

