Neue NCIS-Staffel startet noch im Sommer in Deutschland, aber die Folgen-Anzahl ist eine bittere Enttäuschung

Der deutsche Starttermin für die neue 21. Staffel von NCIS steht endlich fest und Fans müssen nicht mehr lange warten. Wegen des Hollywood-Streiks gibt es aber auch eine böse Überraschung.

Vor über fünf Monaten schon feierte die 21. Staffel Navy CIS in den USA ihre Premiere. Jetzt steht endlich fest, wann die neuen Folgen auch in Deutschland zu sehen sind. Allerdings ist die Staffel nur halb so lang wie sonst.

Navy CIS Staffel 21 startet im August in Deutschland

Die neuen Folgen Navy CIS starten bereits in vier Wochen in Deutschland. NCIS Staffel 21 läuft ab dem 13. August 2024 bei Joyn *. Das berichtet die Entertainment-Seite Fernsehserien.de .

Ob die neuen Folgen wöchentlich ausgestrahlt werden oder alle auf einmal kommen, ist noch nicht bekannt. Wir gehen aber davon aus, dass sie wöchentlich ausgestrahlt werden, denn bei der letzten Staffel war es so: Eine Woche vor der Ausstrahlung bei Sat.1 kam wöchentlich die neuste Folge zu Joyn+.

Auch Navy CIS: Hawaii startet am 13. August mit den neuen Folgen der 3. Staffel bei Joyn. Außerdem könnt ihr bald alle Staffeln des Originals sowie der NCIS-Spin-offs gratis bei Joyn streamen.

NCIS Staffel 21 hat nur halb so viele Folgen wie die anderen Staffeln

NCIS-Fans müssen trotz des baldigen Starts in Deutschland auch eine herbe Enttäuschung einstecken. Die 21. Staffel von NCIS wird viel weniger Folgen umfassen als sonst. 10 statt der üblichen 20 Folgen hat Staffel 21. Grund dafür ist der Doppelstreik, der letztes Jahr weite Teile der Industrie in Hollywood lahmlegte. Das Problem betrifft viele weitere Serien.

Zahlreiche Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen gingen über Monate hinweg auf die Straßen und kämpften für bessere Arbeitsbedingungen. Das führte dazu, dass viele Produktionen komplett stillstanden.

NCIS-Fans haben aber auch einen Grund zur Freude: Staffel 22 ist bereits in Produktion. Für Nachschub nach der verkürzten Staffel ist also gesorgt.

