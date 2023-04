Neue Netflix-Serie der Stranger Things-Macher offiziell bestätigt: Davon handelt das Sci-Fi-Abenteuer

Stranger Things endet mit der 5. Staffel. Die kreativen Köpfe hinter dem Netflix-Überflieger haben bereits ihr nächstes Serienprojekt an Land gezogen. Es geht wieder in eine unheimliche Sci-Fi-Richtung.

Langsam, aber sicher bewegen wir uns auf das große Finale von Stranger Things vor. Während bereits diverse Spin-off-Ideen vorgestellt wurden (u.a. befindet sich ein Theaterstück in Arbeit, das die Origin-Story des Upside Down erzählt), blickt Hollywood gespannt zu den Duffer-Brüdern, die den Netflix-Hit geschaffen haben.

Was machen Matt Duffer und Ross Duffer als Nächstes? Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat ihr jüngstes Projekt soeben grünes Licht erhalten: The Boroughs. Im Juli 2022 sorgte die Mischung aus Science-Fiction, Fantasy und Mystery erstmals für Schlagzeilen. Jetzt hat Netflix eine ganze Staffel bestellt.

Nach Stranger Things-Ende kommt die Sci-Fi-Mystery-Serie The Boroughs bei Netflix

The Boroughs wurde von Jeffrey Addiss und Will Matthews kreiert. Das Duo kennt sich mit Fantasy-Stoffen bestens. Gemeinsam haben die beiden Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands bei Netflix umgesetzt. Nun kehren sie als Produzenten und Showrunner zu dem Streamer zurück. Die Duffer-Brüder sind als ausführende Produzenten an Bord.

Die Geschichte von The Boroughs entführt in eine Kleinstadt in New Mexico und erzählt von einer Gruppe unwahrscheinlicher Held:innen, die mit einer übernatürlichen Gefahr konfrontiert werden. Auch wenn die Hauptfiguren ein bisschen älter sind als die Protagonist:innen in Stranger Things, sollen sich die Projekte sehr ähneln.

Wann The Boroughs bei Netflix startet, ist noch nicht bekannt.

