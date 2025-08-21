Neue Netflix-Serie erobert Charts nach einem Tag: Sie beginnt und endet an einem Abend

Seit gestern ist bei Netflix eine neue Serie verfügbar, die direkt auf Platz 2 in der Top 10 eingestiegen ist. Der Mix aus Drama, Abenteuer und Action lässt sich gemütlich an einem Abend durchbingen.

Seit Wochen hält sich die 2. Staffel des Netflix-Hypes Wednesday auf Platz 1 in den Streaming-Charts. Dahinter gibt es aber immer mal wieder Serien, die dem Spitzenreiter gefährlich nah kommen.

Dazu zählt jetzt auch die frisch veröffentlichte brasilianische Miniserie Ströme des Schicksals, die sich bequem an einem Abend durchschauen lässt. In der Serien-Top-10 von Netflix ist der Mix aus Abenteuer, Drama und Action direkt auf Platz 2 eingestiegen.

Neue Netflix-Serie stürmt Charts: Darum geht es in Ströme des Schicksals

In der Serie von Schöpfer Bráulio Mantovani begegnen sich unterschiedliche Menschen im Amazonas. Während Janalice (Domithila Cattete) von einem Sexhandelsring entführt wird, muss der Flusspirat Preá (Lucas Galvino) in seine neue Rolle als Anführer hineinwachsen. Daneben ist die ältere Frau Mariangel (Marleyda Soto) im Dschungel, um Vergeltung für das Leid ihrer Familie auszuüben. Im Verlauf von Ströme des Schicksals kreuzen sich schließlich ihre Schicksale.

Schaut hier den Trailer zu Ströme des Schicksals mit Untertiteln:

Rivers of Fate - S01 Trailer (English Subs) HD

Die brasilianische Miniserie umfasst insgesamt vier Episoden, die jeweils zwischen 49 und 57 Minuten lang sind. Ströme des Schicksals eignet sich also perfekt als Serien-Binge-Unterhaltung für einen Nachmittag oder Abend.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix:

Hört den Podcast: Warum die Pausen zwischen Staffeln so lang sind

Fast 1000 Tage liegen zwischen der ersten und der zweiten Staffel von Wednesday mit Jenna Ortega. Mit dieser langen Wartezeit sind Fans des Netflix-Hits nicht allein:

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum manche Serien besonders darunter leiden, und welche Gründe dahinterstecken. Die langen Wartezeiten sind nämlich nicht nur auf die Coronavirus-Pandemie und den Doppelstreik in Hollywood 2023 zurückzuführen.