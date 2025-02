Neue Netflix-Serie über wahren Skandal erobert Charts: Ihr könnt sie an einem Nachmittag schauen

Bei Netflix ist die britische True Crime-Miniserie Toxic Town neu verfügbar. Sie dreht sich um einen realen Giftmüllskandal und hat direkt die Charts des Streamers gestürmt.

Wer sehnsüchtig auf neuen True Crime-Content bei Netflix wartet und Formate wie American Murder: Gabby Petito schon durchgeschaut hat, kann jetzt frischen Nachschub streamen. Seit Donnerstag ist die britische Miniserie Toxic Town im Abo verfügbar. Darin geht es um einen Giftmüllskandal, der eine ganze Stadt erschüttert hat. In den Netflix-Charts steht die Neuveröffentlichung gerade schon auf Platz 6.

Neue True Crime-Serie bei Netflix: Darum geht es in Toxic Town

In der Produktion von Regisseurin Minkie Spiro leidet die englische Stadt Corby an den Folgen massiver Giftmüllverschüttung. Vor allem neugeborene Kinder sind von den verheerenden Auswirkungen betroffen. Toxic Town beleuchtet die Schicksale einzelner Familien, die schließlich Klage gegen die Vorfälle einreichten.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Toxic Town:

Toxic Town - S01 Trailer (Deutsch) HD

In der Miniserie spielen Stars wie Jodie Whittaker (Doctor Who), Robert Carlyle (28 Weeks Later) und Aimee Lou Wood (Sex Education) mit.

Netflix' Toxic Town basiert auf einer wahren Geschichte

Hinter der Story der Miniserie steckt ein wahrer Umweltskandal aus Großbritannien. In der Industriestadt Corby wurden in den 80ern große Mengen an giftigen Stoffen falsch entsorgt, nachdem ein großes Stahlwerk aufgrund von hohen Verlusten schließen musste. Durch die toxischen Abfälle stieg die Rate an geborenen Kindern mit Missbildungen an Armen und Beinen merklich an.

Nachdem Familien Gutachten in Auftrag gegeben hatten, kam heraus, dass diese Deformierungen eindeutig auf Gase und Ausdünstungen des Giftmülls zurückzuführen waren. Ab 2009 begann der gerichtliche Prozess gegen die Stadtverwaltung von Corby. Hier stellte sich unter anderem heraus, dass Gelder von der Regierung an Firmen geflossen sind, die sich des Giftmüll-Risikos bewusst waren und dieses für Kosteneinsparungen in Kauf nahmen.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix:

Toxic Town umfasst insgesamt 4 Episoden, die zwischen 47 und 65 Minuten lang sind. Damit könnt ihr die Miniserie ziemlich schnell, zum Beispiel über einen Nachmittag oder an einem Abend, durchschauen.



Hört auch unseren Podcast über das True Crime-Phänomen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit einem Fan und einer Skeptikerin sprechen wir über den Erfolg von True Crime-Unterhaltung. Ob Wissensdurst oder Sensationslust: Es gibt viele Gründe, es (nicht) zu schauen. Außerdem ist nicht jede Serie gleich und so rücken wird die besten und schlechtesten Vertreter in den Fokus.