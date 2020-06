Neue Quentin Tarantino-Doku auf Arte: Bei Amazon könnt ihr alle Filme streamen

Arte zeigt heute Abend die Dokumentation QT8: The First Eight im Free-TV. Wir haben für euch zudem eine Übersicht erstellt, wo ihr alle Filme von Quentin Tarantino streamen könnt.

Quentin Tarantino gehört nicht nur auf Moviepilot zu den beliebtesten Regisseuren, sondern wird allgemein in der Filmwelt sehr geschätzt. Mit Once Upon a Time in Hollywood begeisterte er uns erst letztes Jahr wieder mit einem ganz besonderen Kino-Märchen.

Bei Arte könnt ihr euch heute Abend die Dokumentation QT8: The First Eight (aka Tarantino - The Bloody Genius) von Tara Wood anschauen, die sich mit den ersten acht Werken des US-amerikanischen Filmemachers beschäftigt, wobei die zweiteilige Kill Bill-Saga in diesem Fall als ein Film betrachtet wird.

Arte zeigt Quentin Tarantino-Doku im Free-TV

Um 22:10 Uhr findet die Free-TV-Premiere von QT8: The First Eight auf Arte statt, also direkt im Anschluss an den ebenfalls sehenswerten Wackersdorf. Bis zum 11. Juni 2020 könnt ihr die Doku darüber hinaus in der Arte-Mediathek anschauen. Am Sonntag zeigt der deutsch-französische Kultursender außerdem um 21:45 Uhr The Hateful 8.

Schaut den Trailer zur Quentin Tarantino-Doku:

Tarantino - The Bloody Genius - Trailer (Deutsch) HD

Bei dem Streifzug durch Quentin Tarantinos Schaffen geht es nicht nur um seine Filme, sondern auch um Tarantino als Person an sich. In diesem Zuge kommen viele Wegbegleiter zu Wort, angefangen bei Samuel L. Jackson und Zoë Bell über Tim Roth und Christoph Waltz bis hin zu Michael Madsen und Lucy Liu.

Alle Quentin Tarantino-Filme zum Streamen

Bei Amazon Prime Video könnt ihr aktuell alle Filme von Quentin Tarantino mit diversen Leih- und Kaufoptionen streamen.

Sky Ticket hat derweil Pulp Fiction, Django Unchained und Once Upon a Time in Hollywood im Angebot. Bei Netflix könnt ihr ein Double-Feature mit den Christoph Waltz-Filmen einlegen: Hier streamen Django Unchained und Inglourious Basterds.

