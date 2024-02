Neue Sci-Fi-Serie von NCIS-Boss startet heute Abend: Sie erzählt eine 30 Jahre alte Geschichte über Zeitreisen weiter

Zurück in die Vergangenheit ist eine der Kult-Serien der 1980er Jahre. Mehr als drei Jahrzehnte später startet eine neue Version der Science-Fiction-Serie bei ProSieben.

Bevor Scott Bakula als Captain Archer auf der Enterprise das All entdeckte, machte sich der Schauspieler 1989 mit einer anderen Science-Fiction-Serie einen Namen: Zurück in die Vergangenheit. Darin reiste er auf der Suche nach einem Weg zurück in die Gegenwart durch die Zeit, stets begleitet von seinem holografischen Freund Al (John Stockwell).

In fünf Staffeln entwickelte sich die Zeitreise-Serie von NCIS-Schöpfer Donald P. Bellisario zum Kult. Da Erfolge im Fernsehgeschäft selten ewig ruhen, kehrte Quantum Leap 2022 mit neuen Stars zurück und Bellisario ist auch wieder als Produzent an Bord. Heute Abend feiert der Neustart seine Free-TV-Premiere bei ProSieben.

Das ist die Story der Science-Fiction-Serie

Quantum Leap spielt im selben Universum wie die Originalserie, sie setzt deren Handlung also mit einer neuen Besetzung fort. Knapp drei Jahrzehnte, nachdem Wissenschaftler Dr. Sam Beckett (Bakula) in den Quantenbeschleuniger (im Original: Quantum Leap Accellerator) stieg und spurlos verschwand, möchte ein neues Team von Wissenschaftler:innen seine Arbeit fortführen. Physiker Ben Seong (Raymond Lee) gehört dazu.

Als Ben einen nicht autorisierten Testlauf der Maschine unternimmt, landet sein Bewusstsein im Jahr 1985. Es ist in den Körper einer anderen Person aus der Vergangenheit gesprungen. Während Ben im Verlauf der Serie in verschiedene Personen in verschiedenen Zeiten springt, sucht sein Team nach einer Lösung, wie er zurück in die Gegenwart gebracht werden kann.

Universal Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Damit folgt die neue Serie im Wesentlichen dem Original, dessen Reiz im Anthologie-Format lag. Jeder Sprung kreiert eine "neue" Hauptfigur und Story. In den ersten Folgen der neuen Serie springt Ben beispielsweise in die Körper eines Astronauten im Jahr 1998, eines Boxers aus den 70ern und einer Kopfgeldjägerin aus dem Los Angeles der 80er.

Eine Figur hat eine besondere Beziehung zum Original

Zur weiteren Besetzung gehört Ghostbusters-Darsteller Ernie Hudson. Er übernimmt die Rolle des Kriegsveteranen Herbert "Magic" Williams, der das Quantum Leap-Projekt leitet. Die Figur taucht aber nicht zum ersten Mal in der Serien-Kontinuität auf.

Mehr für Sci-Fi-Fans: Unser Podcast mit den besten Sci-Fi-Serien seit 2000

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Folge 2 der 3. Staffel von Zurück in die Vergangenheit ("The Leap Home (Part 2) – Vietnam") springt Sam Beckett in den Körper von "Magic" während des Vietnamkriegs und trifft dort auf seinen eigenen Bruder, der im Krieg fallen wird. Damals wurde die Rolle des Magic von Christopher Kirby gespielt. In der neuen Serie springt gewissermaßen Hudson in die Figur, die sich mit der Erfahrung eines Quantum Leaps nur allzu gut auskennt.

Das sind die Sendetermine von Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Die Ausstrahlung von Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit beginnt am heutigen 12. Februar um 22:15 Uhr bei ProSieben. Jeden Montag wird die Serie in Doppelfolgen gezeigt. Kommende Woche schiebt sich der Start nach hinten, auf 22:40 Uhr.

Die erste Staffel besteht aus 18 Episoden. Wer Gefallen an der neuen Version von Quantum Leap findet, kann sich freuen. Es gibt bereits eine 2. Staffel, die derzeit in den USA ausgestrahlt wird. Ob die Serie von NBC erneut verlängert wird, ist noch nicht bekannt.