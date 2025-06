Neue Stranger Things-Serie bringt 7 Figuren des Originals zurück und verkündet Startdatum

Stranger Things endet mit Staffel 5, doch das Universum soll in der Spin-off-Serie Tales From '85 auf Netflix weiterleben. Jetzt wurden erste Details zum Ableger enthüllt.

Stranger Things-Fans müssen sich dieses Jahr auf den großen Abschied von der Netflix-Serie einstellen, die nach fast zehn Jahren und 5 Staffeln ihr Ende findet. Das Stranger Things-Universum soll jedoch auch nach dem Finale der Hauptserie weiterleben. So wurde die animierte Spin-off-Serie Stranger Things: Tales From '85 längst bestätigt. Nun gibt es endlich erste Details zum kommenden Ableger. Und dieser soll eine ganze Reihe bekannter Gesichter zurückbringen.

Stranger Things: Tales From '85 bringt Eleven und 6 weitere bekannte Rollen zurück

Wie Collider berichtete, wurde erstes Material zur neuen Serie beim Annecy Animation Festival in Frankreich mitsamt einer Nachricht von den Duffer-Brüdern gezeigt, die als Schöpfer und ausführende Produzenten hinter Tales From '85 stehen. Demnach lautet die offizielle Logline der Serie:

Willkommen zurück in Hawkins während des harten Winters des Jahres 1985, in dem die originalen Figuren neue Monster bekämpfen und ein paranormales Mysterium lüften müssen, das ihre Stadt in Stranger Things: Tales From '85, einer epischen neuen Animationsserie, terrorisiert.

Wie die Logline verrät, erwartet uns in der Spin-off-Serie somit ein Wiedersehen mit zahlreichen aus der Mutterserie bekannten Figuren. Das gezeigte Material enthüllte einen Blick auf Mike Wheeler, Will Byers, Eleven, Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Max Mayfield und Jim Hopper. Ob die Figuren im englischen Original von den aus Stranger Things bekannten Darsteller:innen um Millie Bobby Brown und Co. gesprochen werden, ist aktuell noch unklar.

Weiterhin enthüllte das Material einen Blick auf eine völlig neue Figur: Nikki Baxter, die als "Pfuscherin" beschrieben wird. Laut Collider trägt Baxter eine pinke Haarpracht, die an den Seiten abrasiert ist.

Die Serie spielt zeitlich zwischen der 2. und 3. Staffel von Stranger Things, die im Herbst 1984 und Sommer 1985 verortet waren. Tales From '85 wird in den Wintermonaten des Jahres 1985 spielen. Das Spin-off orientiert sich formal und stilistisch an den Samstagmorgen-Cartoons der 1980er Jahre. Die Animationsserie Real Ghostbusters soll eine der größten Inspirationsquellen für Showrunner Eric Robles gewesen sein.

Wann kommt Stranger Things: Tales From '85 zu Netflix?

Auch wurde endlich das Geheimnis darum gelüftet, wann wir mit dem Stranger Things-Spin-off auf Netflix rechnen dürfen. Demnach soll die neue Serie schon 2026 erscheinen. Somit müssen sich Fans nicht allzu lange nach dem großen Abschied von der Hauptserie um neue Geschichten aus dem Mystery-Universum gedulden.

Die 5. Staffel von Stranger Things wird in drei Teilen bei Netflix eintreffen. In Deutschland erscheinen die Episoden wie folgt: