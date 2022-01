Neue The Batman-Bilder zeigen den Riddler endlich in seiner vollen psychopathischen Pracht

Zum DC-Blockbuster The Batman mit Robert Pattinson sind neue Bilder der Bösewichte erschienen. Zum ersten Mal ist vor allem der schaurige Riddler so klar wie nie zu sehen.

Wenn der Kinostart nicht nochmal verschoben wird, erwartet uns in etwas mehr als einem Monat bereits der aufregendste DC-Film des Jahres. Die düsteren Trailer zu The Batman haben die Vorfreude schon extrem angeheizt, während der Blockbuster mit Robert Pattinson immer noch viele Geheimnisse ausstrahlt.

Inspiration für The Batman: Comic The Long Halloween bei Amazon *

Dazu zählt zum Beispiel auch der Riddler (Paul Dano), der als Bösewicht bisher stark im Schatten gehalten wird und extrem rätselhaft daherkommt. Jetzt sind aber neue Bilder zu The Batman veröffentlicht worden, die den Pinguin (Colin Farrell) und vor allem den Riddler endlich in voller Pracht zeigen.

Neue The Batman-Bilder mit den Bösewichten steigern die Vorfreude weiter

Wie Seiten wie Collider berichten, hat das Studio Warner Bros. offizielle neue Bilder zu The Batman mit den Bösewichten Pinguin und Riddler veröffentlicht. Hier könnt ihr euch die frischen Eindrücke selbst anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wenn der Pinguin schon gut in den Trailern zu sehen war, ist es trotzdem immer wieder beeindruckend, was für eine erstaunliche optische Verwandlung Colin Farrell für die ikonische DC-Rolle durchgemacht hat. Auf den ersten Blick ist der Star weiterhin kaum zu erkennen.

Der Riddler präsentiert sich dagegen komplett verhüllt, wodurch wir immer noch nicht wissen, wie Paul Dano ohne Kostüm in The Batman aussieht. Der Auftritt des Psychopathen sieht zumindest schon mal sehr furchteinflößend aus und erinnert deutlich stärker an den Realismus in Christopher Nolans Batman-Trilogie. Von Jim Carreys knallig-bunten Riddler-Design aus Batman Forever oder den Comic-Varianten könnte diese Interpretation des DC-Schurken kaum weiter entfernt sein.

Schaut hier noch den neusten Trailer zu The Batman:

The Batman - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mehr dazu lesen: The Batman mit Robert Pattinson: Neuer Trailer enthüllt Geheimnis des großen Bösewichts

. Dadurch weiß er auch, dass Bruce Wayne hinter der Maske des Dunklen Ritters steckt.Die letzten Geheimnisse aus The Batman erfahren wir hoffentlich schon ab dem. Dann soll der DC-Film bei uns im Kino starten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.