Marvel, DC & mehr: Alle 17 (!) Superhelden-Filme 2022 im Überblick

Filme über Superhelden machen sich auch 2022 nicht rar. Wir geben euch in unserer Vorschau eine Übersicht zu allen Marvel-Produktionen, DC-Abenteuern und Helden abseits der zwei Comic-Riesen.

Mit 5 neuen Marvel-Filmen und 6 Helden-Ausflügen aus dem Hause DC liefern sich die zwei Giganten mit ihren übernatürlichen Weltenrettern unter all den Film-Highlights 2022 ein heißes Rennen. Doch auch andere Vertreter, teils sogar ohne Comic-Vorlage, kämpfen um einen Platz am Licht. Unsere Liste der kommenden Superhelden-Filme 2022 gibt euch nach den Science-Fiction-Filmen 2022 die komplette Übersicht. Geordnet haben wir sie wie folgt:

Alle 5 Superhelden-Filme 2022 nach Marvel-Vorlage

Alle 6 Superhelden-Filme 2022 nach DC-Comics



6 Superhelden-Filme 2022 abseits von Marvel & DC

MCU-Superhelden und Spider-Man: Alle 5 Marvel-Filme 2022

Während Sony mit Morbius und der heißerwarteten Fortsetzung zum Animationsabenteuer Spider-Man: A New Universe Marvels Spinnen-Abenteuer weiter entfesselt, wächst das MCU von Disney um drei weitere Filme, bei denen vor allem die Doctor Strange-Fortsetzung an den Erfolg von Spider-Man: No Way Home anknüpfen und das Multiverse weiter aufbrechen wird.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die neuen Marvel-Filme kommen (nach Startdatum geordnet) 2022 zuerst ins Kino und, sofern zum MCU gehörig, später auch zur Marvel-Sammlung von Disney+ *:

6 DC-Filme im Jahr 2022: Batman und Co. wollen es wissen

Schurken-Abenteuer wie der für Shazam 2 vorbereitete Widersacher Black Adam (Dwayne Johnson), aber auch Justice League-Helden mit neuen Solo-Abenteuern erwarten die DC-Fangemeinde 2022 im Kino. Allen voran natürlich der The Batman-Neustart mit Robert Pattinson.

The Batman - Trailer 2 (Deutsch) HD

Für alle, die bei ihren Superhelden nicht zwangsläufig eine Marvel- und DC-Comic-Vorlage brauchen, stehen außerdem noch ein paar ungewöhnlich andere Held:innen in den Startlöchern für 2022.

Superhelden-Filme 2022: Über Marvel & DC hinaus

Ob als Anime oder bei der Entdeckung geheimer Hauptquartiere: Die Superhelden-Filme, die dem Genre dieses Jahr einen etwas anderen Dreh geben wollen, haben es in sich. Nicht zuletzt Sylvester Stallone will nach Marvels Guardians of the Galaxy Vol. 2 und DCs The Suicide Squad jetzt in Samaritan seinen eigenen Weg als gealterter Superheld gehen.

Brahmastra - Teaser Trailer (OV) HD

Die aktuell angegebenen Kino-Startdaten 2022 können sich im Laufe des Jahres natürlich noch ändern.



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welcher Superhelden-Film 2022 reizt euch besonders? Seid ihr Marvel- oder DC-Fans?