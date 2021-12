The Batman mit Robert Pattinson: Neuer Trailer enthüllt Geheimnis des großen Bösewichts

Ein neuer japanischer The Batman-Trailer enthüllt mehr Details über Bösewicht Riddler. Das Duell zwischen ihm und Bruce Wayne scheint ein besonders persönliches zu werden.

Die bisherigen Trailer zu The Batman haben schon gezeigt, dass wir uns auf ein düsteres DC-Ereignis der besonderen Art freuen dürfen. Besonders geheimnisvoll kommt bislang aber noch der große Bösewicht Riddler (Paul Dano) daher, der den Dunklen Ritter in ein sadistisches Serienmörder-Spiel verwickelt.

In Japan ist jetzt laut Comic Book nochmal ein neuer Trailer zu The Batman veröffentlicht worden, der bekannte Szenen mit zusätzlichen Details zu dem Riddler erweitert. Schon jetzt steht fest, dass das Duell zwischen ihm und Bruce Wayne (Robert Pattinson) auf eine sehr persönliche Ebene führen wird.

Japanischer The Batman-Trailer enthüllt Geheimnis über Bösewicht Riddler

In der neuen Vorschau auf den kommenden DC-Blockbuster wird durch eine Einstellung mit verschiedenen Fotos auf einer Tafel enthüllt, dass sich der Riddler und Bruce Wayne bzw. dessen Eltern aus der Kindheit des Bösewichts kennen.

Schaut hier den neuen japanischen Trailer zu The Batman:

The Batman - Trailer 3 (japanische UT) HD

Durch kurze Zitate wie "I need to unmask the truth about this city" ("Ich muss die Wahrheit über diese Stadt demaskieren") wird ziemlich klar, dass Riddler die Identität von Bruce Wayne unter der Batman-Maske kennt. Damit könnte er das große Geheimnis des DC-Helden vor der gesamten Öffentlichkeit enthüllen.

Ob den Dunklen Ritter und den rätselhaften Psychopathen noch eine tiefere persönlichere Vergangenheit verbindet, lässt der Trailer offen. Schlauer sind wir spätestens ab dem 3. März 2022. Dann soll The Batman bei uns in den Kinos starten.

