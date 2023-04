Neue The Big Bang Theory-Serie mit radikalen Änderungen: Die ersten Details werden viele Fans sicherlich enttäuschen

Nach Young Sheldon wird noch ein Ableger von The Big Bang Theory entwickelt. Die ersten vagen Details deuten allerdings eine Neuausrichtung an, die viele Fans enttäuschen könnte.

Fans der Nerd-Gruppe rund um Sheldon Cooper & Co. dürfen sich auf Nachschub freuen. Vor wenigen Tagen wurde eine neue The Big Bang Theory-Serie angekündigt, die nach Young Sheldon der zweite Ableger aus dem Sitcom-Universum wird. Die Details sind noch vage, aber Fans sollten sich nicht auf Gewohntes und Altbekanntes einstellen.

Neues The Big Bang Theory-Spin-off wird wohl ganz anders als das Original

Aus der ursprünglichen Variety -Meldung zum kommenden TBBT-Ableger lassen sich nur wenige Informationen zum Inhalt der neuen Serie herauslesen. Neben der Beteiligung des Original-Showrunners Chuck Lorre sollen folgende Details wohl feststehen:

Die neue The Big Bang Theory-Serie soll in der Gegenwart spielen und auf einen überwiegend neuen Cast setzen.



setzen. Gastauftritte der alten Stars sollen möglich sein, sind aber nicht sicher.



sollen möglich sein, sind aber nicht sicher. Die Episoden des kommenden TBBT-Spin-offs sollen rund eine Stunde lang sein.



Gerade der letzte Punkt lässt vermuten, dass hier eine radikale Neuausrichtung der TBBT-Marke angegangen wird. Der Schritt vom kurzweiligen Sitcom-Format hin zu mehr als doppelt so langen Folgen könnte auch einen Genre-Wechsel bedeuten. Ganz so radikal muss der nächste The Big Bang Theory-Ableger aber nicht gleich werden.

TBBT-Co-Schöpfer Bill Prady sprach 2022 im Interview mit Entertainment Weekly noch darüber, dass er und Chuck Lorre definitiv nicht an einer Fortsetzung des Originals interessiert sind:

Ich weiß, dass Leute Charaktere für Reunions und ähnliche Dinge zusammenbringen, aber es ist schwer vorstellbar, was man nach dem Finale sehen würde, weil ich fand, dass das Finale eine der schönsten und befriedigendsten Episoden war. Der Abschluss, den es brachte, war erstaunlich. Es ist schwer vorstellbar, die Geschichte danach noch einmal aufzurollen.

Zusammen mit der Tatsache, dass die neue TBBT-Serie in der Gegenwart mit neuen Stars spielen soll und Gastauftritte der Kult-Figuren nur theoretisch möglich sind, sollten sich Fans von The Big Bang Theory also auf einen unerwarteten Ableger einstellen.

