ProSieben atmet auf: Neue The Big Bang Theory-Serie kommt offiziell

Überraschung: Ein neues The Big Bang Theory-Spin-off befindet sich offiziell in Arbeit. Worum geht es und schnappt sich ProSieben auch diesen TBBT-Ableger?

Vor vier Jahren lief die letzte Folge der langlebigen Sitcom The Big Bang Theory. Seitdem füllt nur die Prequel-Serie Young Sheldon die Herzen der Fans und die Sendeplätze von ProSieben. Dem deutschen The Big Bang Theory-Sender bleiben nur Wiederholungen. Sehr viele Wiederholungen. Nun ist Nachschub unterwegs. Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, befindet sich ein weiteres TBBT-Spin-off in Arbeit.

Was über die neue The Big Bang Theory-Serie bekannt ist

Informationen zu Plot und Figuren sind bislang rar gesät. Das gut informierte Branchen-Blatt Variety schreibt, dass die Serie zu einer Zeit angesiedelt sein soll, die Gastauftritte von Alt-Stars wie Kaley Cuoco (Penny) ermöglicht – sie soll also in der Gegenwart spielen. Damit würde sich das Projekt von Young Sheldon abheben, das in den 1980ern spielt. Zudem sollen die Folgen der neuen TBBT-Serie eine Stunde lang sein und nicht 20 Minuten wie bei der erfolgreichen Sitcom. Daraus würde sich ein komplett anderer Ton ergeben. The Big Bang Theory-Erfinder Chuck Lorre wird allerdings auch bei dieser Serie federführend sein.

Wann kommt die neue The Big Bang Theory-Serie und läuft sie bei ProSieben?

Ein Start für das TBBT-Spin-off ist noch nicht bekannt. Die Serie wurde im Rahmen der Runderneuerung des Warner-Streaming-Dienstes HBO Max bekanntgegeben, der jetzt nur noch Max heißt. In den USA wird die Serie entsprechend auf Max laufen. Es gibt allerdings kein deutsches Pendant für Max. Warner-Serien wie Game of Thrones werden in Deutschland häufig an Sky/WOW lizenziert. Eine feste Regel gibt es aber nicht.

Die deutsche The Big Bang Theory-Plattform ist traditionell der Sender ProSieben. Hier laufen weiterhin Wiederholungen der Hauptserie sowie neue Staffeln von Young Sheldon. Dass sich ProSieben auch das neue TBBT-Spin-off schnappt, ist sehr wahrscheinlich.